ChatGPT'nin Grup Sohbetleri Özelliği Nasıl Kullanılır? (Adım Adım Anlattık)

ChatGPT'nin "Grup Sohbeti" özelliği tüm dünyada kullanıma sunuldu. Peki bu özellik nasıl kullanılır? Adım adım anlattık.

OpenAI, yakın zamanda dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT’ye “Grup Sohbetleri” olarak isimlendirilen bir özellik getireceğini duyurmuştu. Bu özellik, birden fazla kullanıcının aynı ChatGPT sohbetini kullanmasına olanak tanıyordu. Şimdi ise özellik dünya çapında ücretli ücretsiz tüm ChatGPT kullanıcılarına sunuldu.

Peki ChatGPT’nin Grup Sohbetleri özelliği tam olarak nedir? **Nasıl kullanılır? **Bu içeriğimizde ChatGPT’nin Grup Sohbetleri hakkında bilmeniz gereken tüm detayları sizlere anlatacağız. Gerçekten çok yararlı bir özellik olacağını söylemek mümkün.

ChatGPT Grup Sohbetleri nedir? Ne işe yarayacak?

ChatGPT’nin Grup Sohbetleri özelliği, ChatGPT ile olan konuşmanıza diğer insanları davet etmenize imkân tanıyor. Yani** aynı anda birden fazla kişi tek bir sohbet üzerinden** yapay zekâ aracı ile etkileşime girebiliyor.

OpenAI’ın aktardığına göre özellik; aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınızla birlikte bir şeyler yapmanıza olanak tanıyacak. Bir akşam yemeği veya davet organize etme, seyahat planlaması yapma, iş planı yapma veya daha birçok amaç için Grup Sohbetleri özelliğini kullanabileceksiniz.

OpenAI, ChatGPT’nin sohbet akışına uygun davranacağını da eklemiş. Yani ne zaman konuşacağını, ne zaman susacağını bilecek. Böylece normal bir mesajlaşma uygulamasındaki bir grubun üyesi gibi davranacak ve size garip hissettirmeyecek.

ChatGPT'nin Grup Sohbeti özelliğine kaç kişi eklenebilir?

OpenAI tarafından yapılan açıklamalara göre ChatGPT’nin Grup Sohbetleri özelliğine 20’ye kadar insan eklenebilecek. ChatGPT, bir grup sohbetine girdiğinizde veya oluşturduğunuzda sizden bir kullanıcı adı ve görsel eklemenizi isteyecek. Böylece kimin konuştuğu kolayca anlaşılabilecek.

ChatGPT’nin Grup Sohbeti özelliği nasıl kullanılır?

Adım #1: ChatGPT uygulamasını açın.

ChatGPT uygulamasını açın. Adım #2 : Grup Sohbeti özelliğine ulaşmak için sağ üst kısma eklenen kişiler simgesine dokunun.

: Grup Sohbeti özelliğine ulaşmak için sağ üst kısma eklenen kişiler simgesine dokunun. Adım #3 : “Grup Sohbeti’ni başlat” yazan yere basın ve bir grup sohbeti oluşturun ve davet bağlantısı alın.

: “Grup Sohbeti’ni başlat” yazan yere basın ve bir grup sohbeti oluşturun ve davet bağlantısı alın. Adım #4: Davet bağlantısını sohbete katılmasını istediğiniz kişilerle paylaşın ve ChatGPT’de Grup Sohbetleri özelliğini kullanın.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere ChatGPT’nin Grup Sohbetleri özelliğini kullanmak oldukça kolay. Davet bağlantısı yoluyla da hızlıca insanları davet edebiliyorsunuz. Grup Sohbetleri’nin kademeli olarak geldiğini belirtelim. Yani henüz sizde gözükmüyor olabilir. Yakında size de gelmiş olacaktır.