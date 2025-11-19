Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

En Zeki Yapay Zekâ Hangisi? İşte Gemini 3 Pro, GPT 5.1, Grok 4 Gibi Popüler Dil Modellerinin Karşılaştırma Sonuçları

Google Gemini 3 ailesinin duyurusuna paralel olarak yapay zekâ modelleri için performans testleri sonuçları güncellenmiş oldu. Peki en zeki yapay zekâ hangisi?

En Zeki Yapay Zekâ Hangisi? İşte Gemini 3 Pro, GPT 5.1, Grok 4 Gibi Popüler Dil Modellerinin Karşılaştırma Sonuçları
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji teknoloji devi Google, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte Gemini 3 ailesini tanıttı. Şirketin yeni yapay zekâ modeli, gelişmiş özellikleri ve en çok da yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Gemini 3, girdiği tüm performans testlerinde rakiplerini ezip geçmiş durumda.

Bu içeriğimizde Gemini 3'ün rakipleriyle girdiği tüm performans testlerine ve elde ettiği sonuçlara yakından bakacağız. Peşin peşin söyleyelim: Bu verileri gördükten sonra Gemini'a olan bakış açınız tümüyle değişecek. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Google Gemini 3'ün performans testi sonuçları:

Başlıksız-1

Yukarıdaki tablo, Google DeepMind ekibinin paylaştığı verileri ortaya giriyor. Google Gemini, yukarıda gördüğünüz neredeyse tüm testlerde rakiplerini alt etti. Gelin şimdi bu testleri biraz detaylandıralım. Küresel çapta önemli kabul edilen performans testlerinin ne dediğine hep birlikte bakalım.

Başlıksız-1

Yukarıda, yapay zekâ sektörünün en popüler performans testlerinden Humanity's Last Exam sonuçları yer alıyor. Gemini 3 Pro modeli, yüzden fazla konuda 2.500 zorlayıcı sorudan oluşan bu performans testinde GPT ve Sonnet gibi rakiplerine aman vermiyor. Gemini 3 Deep Think ise Gemini 3 Pro'yu da geçmiş durumda.

Başlıksız-1

Bakın bu da önemli bir test. Gemini 3 ailesi, bu testte "yapay zekâ modelleri kârlı bir işletmeyi nasıl yönetir?" sorusunu cevapladı. Gemini 3 Pro, 5.500 dolarlık kazanç ile en yakın rakibi olan Sonnet'ten çok daha iyi bir sonuç verdi.

Başlıksız-1

Yukarıda gördüğünüz test, yapay zekâ modellerinin halüsinasyon görme olasılığını ölçtüğü için oldukça önemli. Ve görebileceğiniz üzere Gemini 3 Pro, SimpleQA Verified isimli bu testte en iyi performansı göstermiş durumda. Ancak Google, bu meseleyi zaten Gemini 2.5 ile aşmıştı.

Başlıksız-1

Yukarıdaki ekran görüntüsü ise 10 farklı testi içeren Artificial Analysis Intelligence Index tablosunu ortaya koyuyor. Daha önce piyasaya sürülen yapay zekâ araçlarında genelde 1 veya 2 puan farkla iyileşme olurken Gemini 3 Pro, GPT 5.1'i 3 puan farkla geçti. Gemini 2.5 Pro ile Gemini 3 Pro arasındaki fark da gerçekten dikkate değer.

Başlıksız-1

Yukarıdaki ekran görüntüsü ise yine yapay zekâ modellerinin genel zekâ durumunu ölçen, ödüllü ARC-AGI-2 testine ait sonuçlar. Gemini, artık rakiplerinin yetişemeyeceği bir seviyeye ulaşmış durumda.

Gemini 3'ün özelliklerine ilişkin detaylı bilgi için:

Gemini 3 ve Gemini 3 Pro Tanıtıldı (Onlardan Daha İyisi Yok) Gemini 3 ve Gemini 3 Pro Tanıtıldı (Onlardan Daha İyisi Yok)

Yukarıda gösterdiğimiz test sonuçlarıyla ilgili fikirlerinizi merakla bekliyoruz. Ne diyorsunuz, Google yapay zekâ işini çözdü mü?

Google Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim