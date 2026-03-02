ChatGPT, Haftalık 900 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

OpenAI, ChatGPT’nin haftalık 900 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Eylül ayında 700 milyon olan sayı hızla artarken, platformun 50 milyondan fazla ücretli abonesi ve 9 milyon kurumsal müşterisi bulunuyor. Şirketin değeri ise tam 730 milyar dolara yükseldi.

Yapay zekâ dünyasının en popüler ismi ChatGPT, büyüme hızını iyice artırmış durumda. OpenAI’ın paylaştığı son verilere göre platform, haftalık 900 milyon aktif kullanıcı seviyesine dayandı. Bu rakam, eylül ayında açıklanan 700 milyonluk kullanıcı sayısına kıyasla ciddi bir sıçrama anlamına geliyor.

Daha da çarpıcı olan ise şu: Şubat 2025’te 400 milyon haftalık kullanıcıya sahip olan ChatGPT, yalnızca bir yıl içinde kullanıcı sayısını iki katından fazla artırdı. Üretken yapay zekânın artık günlük hayatın merkezine yerleştiğini söylemek abartı olmaz.

Ücretli Abone ve Kurumsal Müşteri Sayısı Patladı

OpenAI’ın açıklamasına göre ChatGPT’nin 50 milyondan fazla bireysel ücretli abonesi bulunuyor. Kurumsal tarafta ise 9 milyon müşteri sayısına ulaşılmış durumda. Bu da eylül ayına göre yaklaşık dört katlık bir artış demek.

Ocak ayında duyurulan aylık 8 dolarlık “Go” abonelik paketi, reklam destekli yapısıyla dikkat çekmişti. Hatta rakip Anthropic, Super Bowl reklamında bu modele göndermede bulunarak “biz reklam koymayacağız” mesajı vermişti. Görünen o ki OpenAI’nin stratejisi şimdilik işe yarıyor.

110 Milyar Dolarlık Dev Yatırım ve 730 Milyar Dolar Değerleme

Kullanıcı artışı kadar dikkat çeken bir diğer detay ise yatırımlar. NVIDIA, SoftBank ve Amazon’dan oluşan yatırımcı grubunun toplam katkısı 110 milyar dolara ulaştı. Nvidia’nın payı 30 milyar dolar olarak güncellenirken, SoftBank 30 milyar dolar ve Amazon 50 milyar dolar yatırım yapacak.

Bu yatırım turunun ardından OpenAI’nin şirket değeri tam 730 milyar dolar olarak açıklandı. Bu da şirketi, dünyanın en değerli teknoloji girişimlerinden biri hâline getiriyor.