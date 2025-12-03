Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI, Yapay Zekâ Yarışını Kaybediyor: ChatGPT İçin "Acil Durum" İlan Edildi

Google ve diğer birçok rakibin atağının ardından OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT için "acil durum" ilan etti.

OpenAI, Yapay Zekâ Yarışını Kaybediyor: ChatGPT İçin "Acil Durum" İlan Edildi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bir zamanlar yapay zekâ sektörünün rakipsiz görünen ismi OpenAI, artık sıkı bir rekabetle karşı karşıya. Şirket CEO’su Sam Altman, çalışanlarına gönderdiği bir notta “kırmızı kod” ilan ederek ChatGPT’nin hızla geliştirilmesini istedi.

Bu da OpenAI’ın üstünlüğünün Google ve Anthropic gibi rakipler karşısında sarsılmaya başladığının güçlü bir işareti. Altman’ın mesajına göre OpenAI; reklam, alışveriş, sağlık odaklı yapay zekâ yardımcıları ve kişisel asistan Pulse gibi projeleri ikinci plana alıyor. Şirket tüm odağını ChatGPT’nin daha hızlı, daha güvenilir, daha kişisel ve daha kapsamlı yanıtlar verebilir hâle getirilmesine çevirmiş durumda.

Yakında ChatGPT tarafında peş peşe duyurular görebiliriz

2

Geliştirme ekibine her gün toplantı yapılacağı belirtilirken, Altman geçici ekip görevlendirmelerinin de hızlandırıcı bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Yani yakın zamanda OpenAI içerisinde ciddi bir işe alımla da karşılaşabiliriz.

Yine de ironik bir durum da yok değil. ChatGPT’nin çıkışından sonra “kırmızı kod” ilan eden Google, bugün hızla büyüyen kullanıcı kitlesi ve yeni nesil Gemini 3 modeliyle yarışta öne geçmeye başlamış durumda. Şimdi OpenAI da ChatGPT'yi aynı noktaya getirmeye çalışıyor.

NVIDIA Otonom Sürüş Özelliklerini Tüm Otomobillere Getirecek Yeni Yapay Zekâ Modeli Alpamayo-R1'i Tanıttı NVIDIA Otonom Sürüş Özelliklerini Tüm Otomobillere Getirecek Yeni Yapay Zekâ Modeli Alpamayo-R1'i Tanıttı
GPT-5.1 ve Gemini 3 Pro'ya Rakip Ücretsiz Yapay Zeka DeepSeek V3.2 Duyuruldu GPT-5.1 ve Gemini 3 Pro'ya Rakip Ücretsiz Yapay Zeka DeepSeek V3.2 Duyuruldu
Yapay Zeka ChatGPT OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Filmler Açıklandı

Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Filmler Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim