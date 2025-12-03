OpenAI, Yapay Zekâ Yarışını Kaybediyor: ChatGPT İçin "Acil Durum" İlan Edildi

Google ve diğer birçok rakibin atağının ardından OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT için "acil durum" ilan etti.

Bir zamanlar yapay zekâ sektörünün rakipsiz görünen ismi OpenAI, artık sıkı bir rekabetle karşı karşıya. Şirket CEO’su Sam Altman, çalışanlarına gönderdiği bir notta “kırmızı kod” ilan ederek ChatGPT’nin hızla geliştirilmesini istedi.

Bu da OpenAI’ın üstünlüğünün Google ve Anthropic gibi rakipler karşısında sarsılmaya başladığının güçlü bir işareti. Altman’ın mesajına göre OpenAI; reklam, alışveriş, sağlık odaklı yapay zekâ yardımcıları ve kişisel asistan Pulse gibi projeleri ikinci plana alıyor. Şirket tüm odağını ChatGPT’nin daha hızlı, daha güvenilir, daha kişisel ve daha kapsamlı yanıtlar verebilir hâle getirilmesine çevirmiş durumda.

Yakında ChatGPT tarafında peş peşe duyurular görebiliriz

Geliştirme ekibine her gün toplantı yapılacağı belirtilirken, Altman geçici ekip görevlendirmelerinin de hızlandırıcı bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Yani yakın zamanda OpenAI içerisinde ciddi bir işe alımla da karşılaşabiliriz.

Yine de ironik bir durum da yok değil. ChatGPT’nin çıkışından sonra “kırmızı kod” ilan eden Google, bugün hızla büyüyen kullanıcı kitlesi ve yeni nesil Gemini 3 modeliyle yarışta öne geçmeye başlamış durumda. Şimdi OpenAI da ChatGPT'yi aynı noktaya getirmeye çalışıyor.