ChatGPT'deki İnternet Sitesi Sayısı, Google'ı Geçti

OpenAI'ın gptbot'u, interneti analiz etme konusunda Google'ın arama motorlarını geride bıraktı. Bu durum, Google'ın arama motoru kategorisinde çok güçlü rakiplerle mücadele etmeye başlayacağını gözler önüne seriyor. Çünkü sadece gptbot değil, Meta ve Anthropic gibi firmalar da önemli işler yapmaya başladı.

Küresel çapta hosting ve domain hizmeti veren Hostinger, önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Arama motorlarının internet tarama istatistiklerinin araştırıldığı bu çalışma kapsamında OpenAI'ın gptbot aracının Google'ı bile geride bıraktığı tespit edildi. Yani gptbot, internet sitelerini Google'dan daha fazla takip ediyordu.

Yapay zekâ teknolojileri bu seviyeye gelmeden önce Google'a bağımlı durumdaydık. Google arama motoru, kendi özel metrikleriyle tüm internet sitelerini tarar, burada elde ettiği verileri sonuç sayfasında gösterirdi. Şimdiyse bu durum değişmeye başladı. Google, internet sitelerini taramaya devam ediyor ancak OpenAI, Meta ve Anthropic gibi rakipleri bulunuyor. Hostinger tarafından yapılan araştırma, internet dünyasında dengelerin değişmekte olduğunu gözler önüne seriyor.

gptbot, internetin yüzde 88'ini taradı!

Hostinger çalışmasına göre gptbot, 5 milyon civarı internet sitesinin 4,4 milyonuna, yani kabaca yüzde 88'ine ulaşmış durumda. Google'ın motorları ise 3,9 milyon siteye erişti. Bu da kabaca yüzde 78'e denk geliyor. Meta, TikTok ve Anthropic gibi şirketler ise günlük yaklaşık 1,4 milyar istek oluşturmuş durumda.

Ancak bu durum tam olarak Google'ın işleri "savsakladığı" anlamına gelmiyor. Yukarıda gördüğünüz tüm botlar, aslında bir şekilde yüzde 100 tarama seviyesine ulaşıyor. Sadece kullanılan yöntemler ve metrikler değişiyor. Ancak her ne olursa olsun Google, arama motoru sektöründe artık yalnız değil. gptbot gibi araçların daha iyi hâle gelmesi, Google'ın bu alandaki "tekel" statüsünü mutlaka kıracaktır. Bakalım Google, tüm bunlara karşı nasıl adımlar atacak...