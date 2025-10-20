Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

ChatGPT'deki İnternet Sitesi Sayısı, Google'ı Geçti

OpenAI'ın gptbot'u, interneti analiz etme konusunda Google'ın arama motorlarını geride bıraktı. Bu durum, Google'ın arama motoru kategorisinde çok güçlü rakiplerle mücadele etmeye başlayacağını gözler önüne seriyor. Çünkü sadece gptbot değil, Meta ve Anthropic gibi firmalar da önemli işler yapmaya başladı.

ChatGPT'deki İnternet Sitesi Sayısı, Google'ı Geçti
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Küresel çapta hosting ve domain hizmeti veren Hostinger, önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Arama motorlarının internet tarama istatistiklerinin araştırıldığı bu çalışma kapsamında OpenAI'ın gptbot aracının Google'ı bile geride bıraktığı tespit edildi. Yani gptbot, internet sitelerini Google'dan daha fazla takip ediyordu.

Yapay zekâ teknolojileri bu seviyeye gelmeden önce Google'a bağımlı durumdaydık. Google arama motoru, kendi özel metrikleriyle tüm internet sitelerini tarar, burada elde ettiği verileri sonuç sayfasında gösterirdi. Şimdiyse bu durum değişmeye başladı. Google, internet sitelerini taramaya devam ediyor ancak OpenAI, Meta ve Anthropic gibi rakipleri bulunuyor. Hostinger tarafından yapılan araştırma, internet dünyasında dengelerin değişmekte olduğunu gözler önüne seriyor.

gptbot, internetin yüzde 88'ini taradı!

Başlıksız-1

Hostinger çalışmasına göre gptbot, 5 milyon civarı internet sitesinin 4,4 milyonuna, yani kabaca yüzde 88'ine ulaşmış durumda. Google'ın motorları ise 3,9 milyon siteye erişti. Bu da kabaca yüzde 78'e denk geliyor. Meta, TikTok ve Anthropic gibi şirketler ise günlük yaklaşık 1,4 milyar istek oluşturmuş durumda.

Başlıksız-1

Ancak bu durum tam olarak Google'ın işleri "savsakladığı" anlamına gelmiyor. Yukarıda gördüğünüz tüm botlar, aslında bir şekilde yüzde 100 tarama seviyesine ulaşıyor. Sadece kullanılan yöntemler ve metrikler değişiyor. Ancak her ne olursa olsun Google, arama motoru sektöründe artık yalnız değil. gptbot gibi araçların daha iyi hâle gelmesi, Google'ın bu alandaki "tekel" statüsünü mutlaka kıracaktır. Bakalım Google, tüm bunlara karşı nasıl adımlar atacak...

Yapay Zekâdan En Fazla Endişe Duyan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'de Durum Nasıl? Yapay Zekâdan En Fazla Endişe Duyan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'de Durum Nasıl?
Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

17-23 Ekim 2025: Hogwarts Legacy, Mortal Kombat ve Dahası... Warner Bros. Oyunları Steam'de Büyük İndirime Girdi

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Elektrikli Toyota C-HR Tanıtıldı: Bu Menzille Çok Satar!

Bilimsel Olarak En Gerçekçi Uzay Filmleri

Bilimsel Olarak En Gerçekçi Uzay Filmleri

5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

5G Kullanıma Sunulduğunda Mobil Hat Tarifeleri Nasıl Değişecek?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim