ChatGPT'yi Kadınlar mı Yoksa Erkekler mi Daha Çok Kullanıyor?

Ortaya çıkan yeni bir rapor, ChatGPT'nin cinsiyetler arası kullanım verilerini gün yüzüne çıkardı.

Yapay zekâ artık hayatımızın her yerinde ve günümüzün birçok alanında kullanmaya devam ediyoruz. Peki en çok kullanılan yapay zekâ ChatGPT'yi en çok kadınlar mı yoksa erkekler mi kullanıyor?

Uygulama analiz firması Appfigures’a göre 2024 yılında yapay zekâ uygulamalarına yapılan toplam harcama 1,42 milyar dolara ulaştı. Bu rakam bir önceki yıla göre %274’lük bir artış anlamına geliyor.

ChatGPT’nin kullanıcı kitlesine de yer verilen raporda yer alan veriler, oldukça çarpık bir demografiye sahip. Verilere göre uygulamanın mobil kullanıcılarının %84,5’i erkeklerden oluşuyor. Ayrıca kullanıcıların yarısından fazlası 25 yaşın altında. 50-64 yaş arasındaki kullanıcılar ise %20,2’lik bir pay ile ikinci büyük yaş grubunu oluşturuyor.

ChatGPT kullanımının %84,5'ini erkekler oluşturuyor

Verilere göre kadınlar yapay zekâya daha temkinli yaklaşıyor. Pew Araştırma Merkezi’nin raporuna göre kadınlar erkeklere kıyasla yapay zekâya karşı daha şüpheci. Axios’un yaptığı bir ankete göre ise kadınların %53’ü, erkeklerin %26’sına kıyasla çocuklarının yapay zekâ kullanmasına hiç izin vermeyeceğini söylüyor.

Tüm bu veriler bir kenara, kadınların yapay zekâ teknolojisinin olumsuz etkilerine daha fazla maruz kaldığı da göz önünde bulundurulmalı. Cinsel içerikli deepfake görüntülerin yaygınlaşması ve artık her şeyin sahtesinin bu denli kolay üretilebiliyor oluşu, kadınların bu tür teknolojilere duyduğu güveni sarstığı düşünülüyor.

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