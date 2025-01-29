OpenAI, ABD'de devlet kurumlarına özel olarak tasarlanan ChatGPT'nin yeni versiyonu ChatGPT Gov'u tanıttı.

OpenAI, dün akşam yaptığı sürpriz bir açıklamayla dünyaca popüler yapay zekâ aracı ChatGPT’nin yepyeni bir versiyonunun geleceğini duyurdu. Bu versiyona, ChatGPT Gov ismi verildi.

ChatGPT Gov, ABD hükûmeti için geliştirilmiş bir versiyon. Amacı, devlet kurumlarının güvenli bir şekilde şirketin yapay zekâ modellerine ulaşmasını sağlamak.

ChatGPT Enterprise'a benzeyecek

OpenAI’ın aktardığına göre kurumlar, ChatGPT Gov’u Microsoft Azure yoluyla kendilerine entegre edebilecekler. Şirket, versiyonun kamuya açık olmayan hassas veriler için işe yarayacağını da eklemiş.

ChatGPT Gov, aslında ChatGPT’nin Enterprise kurumsal sürümüyle sunduğu çoğu özelliği içerecek. Bunlar arasında sohbetleri kaydetme, iş ortamıyla paylaşma, özel GPT’ler tasarlama gibi şeyler var. OpenAI tarafından araca ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

“Ürünlerimizi ABD hükûmetinin kullanımına sunarak yapay zekânın demokratik değerlere uyumlu bir şekilde ulusal çıkarlara ve kamu yararına hizmet etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda yetkililerin Amerikan halkına daha iyi hizmetler sunmasına yardımcı olmayı da hedefliyoruz.”