ABD'nin yapay zekâ sektöründeki öncü pozisyonunu köşeye sıkıştıran DeepSeek kim? Şirket, nasıl bu kadar başarılı olabildi? İşte Çinli yapay zekâ girişimi hakkında bilinmesi gerekenler...

Yapay zekâ sektörünün yaygınlaşması ile hemen her gün Meta, Google, OpenAI veya Microsoft gibi dev şirketlerin yaptığı çalışmalardan bahseder olduk. Ancak son bir haftadır gündemdeki bir numaralı isim Çinli yapay zekâ girişimi DeepSeek.

Peki DeepSeek, nasıl böyle bir noktaya geldi? Bu teknoloji girişimini kimler destekliyor? Piyasaya sürdüğü yapay zekâ modelleri tüketicilere neler vadediyor? Gelin hep birlikte Çin'in yapay zekâ girişimini yakından tanıyalım.

DeepSeek kime ait? Firma, parayı nereden buluyor?

2023 yılında kurulan DeepSeek, bağımsız olarak hizmet veriyor ancak arkasındaki isim hem fon hem de yapay zekâ sektöründe önemli olan Wenfeng. Wenfeng'in DeepSeek'e sunduğu fonlar, şirketin kimseye muhtaç olmadan çalışmasını sağlıyor.

Şirketin dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, işe alım süreçleri. Çin'in en iyi üniversitelerinde eğitim gören genç yetenekleri işe alan DeepSeek, iş deneyimine bakmıyor. Teknik beceriler öne çıkıyor ve bu da şirketin, gerçekten fayda sağlayacak kişilere ulaşmasını sağlıyor.

DeepSeek nasıl ortaya çıktı? Hangi yapay zekâ modellerini geliştirdi?

DeepSeek'in yapay zekâ serüveni, Kasım 2023'te başladı. Şirketin kullanıma sunduğu ilk model, DeepSeek Coder'dı. Adından da anlaşılabileceği üzere kodlamaya odaklanan model, yayımlandığı dönem ses getirmişti. Durmak nedir bilmeden çalışan geliştirici ekip, daha sonra 67 milyar parametli DeepSeek LLM modelini tanıttı. Mayıs 2024'te kullanıma sunulan DeepSeek-V2 (sonradan DeepSeek-Coder-V2 olarak isimlendirildi) modeli ise güçlü ve uygun fiyatlı olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekti. Hatta bu model, Çin'deki rakip firmaların yapay zekâ sektöründeki fiyatları düşürmesine neden oldu.

Şirketin yapay zekâ sektöründeki en büyük işi ise DeepSeek-V3 ve DeepSeek-R1 modelleri oldu. DeepSeek-V3 671 milyar parametresi ile etkileyici bir performans sunarken DeepSeek-R1, akıl yürütebilen yapısı ile OpenAI'ın o1 modeline karşı geliştirilen en büyük modellerden biri olarak kayıtlara geçti.

Yenilikçi teknikler uyguluyor

DeepSeek'in bu kadar büyük ses getirmesine neden olan şeylerin başında yenilikçi teknikler uygulaması geliyor. Geleneksel eğitimlerin aksine yapay zekâ modellerinin deneme yanılma yapmasına izin veren geliştiriciler, modelin kendini yetiştirmesine izin veriyor. Ve bir modelin performansı, geri bildirim ile destekleniyor. Böylelikle DeepSeek, yapay zekâ modelini aslında bir insan gibi eğitmiş oluyor.

Geliştirilen yapay zekâ modellerindeki dikkat çekici özelliklerden bir tanesi de algoritmanın çalışma mantığı. DeepSeek modelleri, sadece ihtiyaç duyulan bilgiler üzerinde çalışıyor ve bu da hem performansı hem de maliyeti iyileştiriyor. İşte bunlar gibi yenilikçi çalışmalar, verimliliği artırıyor. Şirket, tüm bunlara paralel olarak eğitim maliyetlerini düşürüyor. API fiyatlandırması düşük tutan ve açık kaynak kodu yapısını koruyan ekip, rakiplerini koşeye sıkıştırmış oluyor.

Tüm bunları yaparken, çeşitli zorluklarla uğraşıyor

Yapay zekâ sektöründe önemli işler yapan DeepSeek, bazı zorluklarla da karşı karşıya. Diğer her şeyden önce daha 2023 yılında kurulan bir girişim, onlarca yıldır hizmet veren Google ve Microsoft gibi firmalarla rekabet etmeye çalışıyor. Ayrıca insanlar, DeepSeek'i tanımıyorlar. Ve tabii bu firmanın Çin merkezli olması, karşılaşılan zorluklardan biri. Bilirsiniz; eğer bir firma Çin merkezli ise Çin hükûmetine veri sızdırmakla suçlanır.

Her ne olursa olsun DeepSeek, yapay zekâ sektörüne çok güçlü bir giriş yaptı ve başta OpenAI olmak üzere bu sektörde çalışan tüm firmaları köşeye sıkıştırmayı başaracak gibi görünüyor. Bakalım rakipleri, birkaç haftadır gündemden düşmeyen DeepSeek-R1 modeline karşı hangi hamleleri oynayacaklar...