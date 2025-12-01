Tümü Webekno
Buraya Kadar İyi Bile Dayandı: ChatGPT'ye Reklam Geleceği Ortaya Çıktı!

Uzun süredir ChatGPT'ye reklam gelip gelmeyeceğine yönelik iddiaların ardından ilk somut kanıtlar gün yüzüne çıkmış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, ChatGPT içinde reklam döneminin kapısını bu sefer gerçekten aralıyor.

Android beta uygulamasının (v1.2025.329) kodlarını inceleyen mühendis Tibor Blaho, arama tabanlı cevaplarda gösterilmek üzere hazırlanmış yeni reklam yerleşimlerine dair ipuçları tespit etti.

Reklamlar ChatGPT aramalarında nasıl görünecek?

Beta sürümünde bulunan kodlar, yapay zekâ destekli arama sonuçlarına sponsorlu ürün kartları, kayan liste panelleri ve alışveriş odaklı kartlar eklenebileceğini ortaya koyuyor. Bu formatlar, ana sohbet ekranından ziyade arama yoluyla getirilen yanıtlarda görünmek üzere tasarlanmış durumda. Yani kullanıcılar, gelecekte ürün karşılaştırması yaparken veya alışveriş amaçlı bir arama gerçekleştirirken yapay zekâ yanıtları arasında sponsorlu kartlar görecek.

Kod satırlarında ayrıca pazaryeri benzeri içerik akışlarına da işaret eden bölümler yer alıyor. Bu, ürün listesini dinamik olarak gösteren kart veya karusel yapılarının hazırlanmakta olduğunun bir göstergesi. Henüz bu sistemin yayına alınacağına dair resmî bir açıklama yok ama şirket şimdiden test altyapısını hazırlamış durumda.

Peki neden “niyet odaklı” reklam?

ChatGPT, her gün milyarlarca komut işliyor ve platform trafiği milyarlarca ziyaret seviyesinde. En yoğun kullanıcı kitlesi ise Hindistan’da bulunuyor. Böylesine büyük bir kitle, arama bağlantılı reklamların hızla ölçeklenmesi için uygun bir zemin.

Geleneksel arama motorları reklamları anahtar kelimelerle hedeflerken, sohbet tabanlı yapay zekâlar kullanıcı niyetini çok daha derin analiz edebiliyor. Bu da reklamları hem daha doğru hedeflemeye hem de daha az rahatsız edici hâle getirecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

