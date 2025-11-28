Tümü Webekno
Çin'den Tarihi Uyarı: İnsansı Robot Balonu Geliyor (Bizi Teğet Geçecek Bir Olay Daha)

Çin, insansı robot sektörünün hızla büyüyor olmasının ülke çapında ciddi problemlere yol açabileceğini söyledi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Çin, hızla büyüyen insansı robot sektöründe bir “balon” oluştuğu konusunda dünyayı uyardı. Son yıllarda şirketler, fabrikalarda ağır yük taşımadan evlerde çamaşır katlamaya kadar pek çok görevi yerine getirebilecek insansı robotlar geliştirmek için milyarlarca dolar harcıyor ancak teknoloji hâlâ zorlu mühendislik engelleriyle karşı karşıya ve kitlesel üretim henüz başlamış değil.

Çin’in en üst ekonomik planlama kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun sözcüsü Li Chao, Bloomberg’e yaptığı açıklamada sektörde hızlı büyümenin risklerle iç içe olduğunu söyledi. Çin’de 150’den fazla şirketin neredeyse birbirine çok benzeyen robot modelleri geliştirdiğini belirten Li, bu benzerlik yüzünden yenilikçiliğin darbe alabileceğini vurguladı.

İnsansı robot üretiminde "patlama" bekleniyor

2

Citigroup’un tahminlerine göre gelecek yıl Çin’de insansı robot üretimi “patlama” yaşayacak. Küçük firmaların kapanması veya büyük şirketlere katılmasıyla birlikte sektörde ciddi bir konsolidasyon da beklenebilir. Ayrıca yatırımcıların daha temkinli davranması da finansmanı daraltacak gibi.

Söylentilere göre Çin’de yaşanacak böyle bir kriz, kısa vadede ABD merkezli robotik şirketlerine de avantaj sağlayacak. Yani daha ucuz Çinli bileşenleri ve bilim insanlarını kullanma şansı doğabilir. Şimdilik ortada kesin bir durum olmasa da Çin’in uyarısı, insansı robot sektörünün önümüzdeki yılların oldukça çalkantılı geçebileceğinin net bir göstergesi.

