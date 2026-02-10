Tümü Webekno
ChatGPT, Reklam Göstermeye Resmen Başlıyor

OpenAI, ChatGPT'nin reklam göstermeye başlayacağını duyurdu. Henüz test aşamasında olan karar, ilk aşamada ABD'deki ücretsiz ve Go plan kullanıcılarını etkileyecek. Reklamlardan kurtulmak için ChatGPT'nin ana paketlerini satın almak gerekecek.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın en popüler üretken yapay zekâ aracı ChatGPT ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Şirket, yayımladığı bir blog gönderisinde kullanıcılara reklam göstermeye başlayacağını duyurdu. Yapay zekânın pazar payını doğrudan etkileyebilecek karar, henüz test aşamasında ve kullanıcı geri bildirimlerine göre şekillendirilecek.

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre ücretsiz kullanıcılar, ChatGPT kullanırken reklam görmeye başlayacak. Ayrıca uygun fiyatlı "Go" paket aboneleri de reklam görecekler. Ancak Pro, Business, Enterprise ve Education gibi ücretli abonelik alan diğer kullanıcılar, ChatGPT'yi reklam olmadan kullanmaya devam edebilecekler.

Reklamları kapatmak ücretsiz kullanıcılar da için de bir seçenek olacak ama...

Başlıksız-1

OpenAI, ücretsiz ve Go plana sahip olan kullanıcıların da ChatGPT reklamlarını kapatabileceğini söylüyor. Ancak bunu değerlendiren kullanıcının üretken yapay zekâya göndereceği mesaj sayısında kısıtlama yapılacak. Öte yandan; ücretli abonelik planlarına geçiş yapılması hâlinde herhangi bir kısıtlama olmadan reklam özelliği kapatılabilecek.

OpenAI, Bazı Modellerini ChatGPT'den Kaldıracağını Açıkladı: Elveda GPT-4o! OpenAI, Bazı Modellerini ChatGPT'den Kaldıracağını Açıkladı: Elveda GPT-4o!

Burada dikkat çeken bir diğer husus, reklamların kişiselleştirilebilir olması. Kullanıcılar, kendi kullanım alışkanlıklarına uygun veya kişiselleştirilmemiş reklamlar görmeyi tercih edebilecekler. Ayrıca sonradan karar değiştiren kullanıcılar için reklam verilerini silme seçeneği de bulunacak. OpenAI, kullanıcı verilerinin reklamverenlerle paylaşılmayacağını ifade ediyor.

