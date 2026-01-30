Tümü Webekno
OpenAI, Bazı Modellerini ChatGPT'den Kaldıracağını Açıkladı: Elveda GPT-4o!

OpenAI, ChatGPT'de kullanılan bazı eski modellerinin emekliye ayrılacağını duyurdu. Bir aralar çok sevilen GPT-4o başta olmak üzere birçok model artık kullanılamayacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojileri gün geçtikçe daha da gelişmiş hâle geliyor. Bu nedenle de şirketlerin düzenli olarak yeni modeller tanıttığını görüyoruz. Yeni modellerin gelmesiyle de artık eski modeller rafa kaldırılmaya başlıyor. Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI da bu yaklaşımı sergileyen firmalardan biri.

Şimdi ise OpenAI’dan ChatGPT’ye güç veren modellerde değişiklikler yapılacağına dair bir açıklama geldi. Şirket, önümüzdeki ay itibarıyla birden fazla modelini ChatGPT’den emekliye ayıracağını duyurdu.

GPT-4o başta olmak üzere toplam 4 model yakında kaldırılıyor

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre birçok kullanıcı tarafından sevilen, 2024 yılında tanıtılan ve çok sık kullanılan GPT-4o modeli, şubat ayı itibarıyla ChatGPT’den kaldırılacak. GPT-4o, Mayıs 2024’te tanıtılmıştı ve o zamandan beri kullanılıyordu. Ancak GPT-5 ve diğer yeni modellerin gelmesiyle artık o kadar tercih edilen bir model olmaktan çıkmıştı.

Aslında GPT-4o modeli, geçtiğimiz ağustos ayında kaldırılmıştı. Ancak gelen tepkilerin ardından şirket, ücretli kullanıcıları için bu modele erişimi geri getirmişti. Şubat itibarıyla ise artık tamamen gittiğini göreceğiz. Şirketin aktardığına göre kullanıcıların yalnızca %0,1’i GPT-4o’yu kullanıyor. Şu anda büyük çoğunluk GPT-5.2 modelini tercih ediyor.

GPT-4o dışında GPT-4.1, GPT-4.1 mini ve o4 mini modelleri de önümüzdeki ay itibarıyla emekliye ayrılacak. Şirket daha önceki açıklamalarında GPT-5 Instant ve GPT-5 Thinking’in de kaldırılacağını açıklamıştı.

