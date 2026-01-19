Reklamlı ChatGPT İşte Böyle Görünüyor (Kimlerin Reklam Göreceği Belli Oldu)

OpenAI, ChatGPT'nin uygun fiyatlı yeni abonelik seçeneği ChatGPT Go'yu artık tüm dünyada kullanıma sundu. Böylelikle ChatGPT'ye reklamlar da ekleniyor.

OpenAI, ChatGPT için daha uygun fiyatlı yeni abonelik paketi ChatGPT Go’yu artık tüm dünya genelinde kullanıma açtı. Bu gelişmeyi daha da önemli kılan şey ise ChatGPT’de artık reklam dönemi başlıyor.

Türkiye'de aylık 6 dolar fiyat etiketine sahip olan ChatGPT Go, ücretsiz sürüme kıyasla 10 kat daha fazla mesaj, dosya yükleme ve görsel üretme hakkı sunuyor. En dikkat çekici avantajı ise OpenAI’ın en güncel modeli GPT-5.2’ye erişim sağlaması. Ülkemizde geçtiğimiz ay kullanıma sunulan yeni model daha güçlü muhakeme, gerçeklere daha sıkı bağlılık, daha hızlı ve güvenli yanıtlar ile daha geniş bir bağlam hafızası vadediyor.

ChatGPT'ye eklenen reklamlar böyle görünecek:

ChatGPT Go, fiyat etiketi dolayısıyla profesyonel kullanıcılardan çok, daha fazla kullanım hakkı isteyen bireysel kullanıcıları hedefleyen “ekonomik bir yükseltme” olarak tercih ediliyor olsa da OpenAI ekibi bu planı reklamlı bir aboneliğe çevirmiş durumda.

Reklamlar, sohbet yanıtlarının alt kısmında ve yalnızca konuşmayla alakalı sponsorlu ürün veya hizmetler olduğunda gösterilecek. Şirket, reklamların açıkça belirtileceğini ve kullanıcı sohbetlerinin reklamverenlerle paylaşılmayacağını özellikle belirtiyor.

Daha pahalı abonelik paketleri ise şimdilik reklamsız kalmaya devam edecek.