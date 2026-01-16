AI Slop Günlerinden Video Devrimine: Higgsfield, 1.3 Milyar Dolar Değerlemeye Ulaştı!

Şu anda yapay zekâ ile video üretimi dendiğinde akla gelen en büyük markalardan Higgsfield, büyüme hızında OpenAI gibi devleri de geçmeyi başardı.

Yapay zekâ ile video üretimi konusunda artık rakipsiz hâle gelen Higgsfield, kısa sürede dikkat çekici bir büyüme yakalayarak 1,3 milyar dolarlık değerlemeye ulaştı. Eski Snap yöneticisi Alex Mashrabov tarafından kurulan girişim, Eylül ayında kapanan 50 milyon dolarlık Seri A yatırım turunu genişleterek 80 milyon dolar daha topladı. Böylece toplam Seri A yatırımı 130 milyon dolara çıktı.

Higgsfield, kullanıcıların ve sosyal medya ekiplerinin yapay zekâ destekli videolar oluşturup düzenlemesini sağlayan bir platform. Kurucu Alex Mashrabov, daha önce Snap’in 2020 yılında 166 milyon dolara satın aldığı AI Factory’nin de kurucu ortaklarındandı ve Snap’te Üretken Yapay Zekâ alanında liderlik yapmıştı.

Yıllık 200 milyon dolarlık gelir hızına ulaştı

Platform, piyasaya çıkışından yalnızca beş ay sonra 11 milyon kullanıcıya ulaştı. Dokuz ayın sonunda ise bu sayı 15 milyonu aştı. Şirket ayrıca yıllık 200 milyon dolarlık gelir hızına ulaştığını ve bu rakamın sadece iki ay içinde 100 milyon dolardan iki katına çıktığını belirtiyor.

Higgsfield'ın büyümesini özel kılan şey de tam olarak bu. Şirket bu büyüme temposuyla OpenAI, Slack ve Zoom gibi devleri bile geride bırakmayı başarmış durumda.

Şirket, kendini sadece “eğlence amaçlı” yapay zekâ içerikleri üreten bir platformdan ziyade, profesyonel sosyal medya pazarlamacılarının tercih ettiği bir iş aracı olarak konumlandırıyor. Öyle ki AI Slop dediğimiz, yapay zekâ ile üretilen ruhsuz ve kalitesiz içeriklerden ziyade Higgsfield kullanıcılarının ürettiği videolar artık gerçeklikle ayrıştırılamaz hâle gelmiş durumda. Bu da Higgsfield'ı sektörde önemli bir konuma yerleştiren en önemli etkenlerden.

Bu büyümenin katlanarak artması beklenirken, gelecekte Higgsfield'ı tahtından edebilecek bir rakip görebilecek miyiz? Bunu artık zaman gösterecek...