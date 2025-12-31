ChatGPT'ye Gelecek Reklamların Nasıl Olacağı Ortaya Çıktı

ChatGPT'ye reklam geleceği konuşuluyordu. Şimdi ise bu reklamların nasıl olacağı konusunda bilgiler geldi.

Yüz milyonlarca kullanıcıya sahip ChatGPT, dünyanın en popüler yapay zekâ aracı konumunda bulunuyor. ChatGPT, şimdiye kadar tamamen reklamsız bir deneyim sunmuştu. Ancak OpenAI’dan gelen bilgiler, yakında ChatGPT’ye reklamların gerçekten de gelebileceğini ortaya koymuştu.

Şimdi ise güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan The Information tarafından yayımlanan bir rapor, ChatGPT’deki reklamların nasıl olacağı konusunda bizlere bir fikir verdi. The Information, şirketin reklam testlerini gören konuya yakın kaynaklara dayandırıldı.

Konuştuğunuz konuya göre çıkan sponsorlu ürün reklamları gelebilir

Kaynağa göre OpenAI, ChatGPT’de kullanılabilecek farklı farklı reklam türlerini test ediyormuş. Diretk olarak reklamların ChatGPT ile yapılan konuşmalar sırasında kullanıcılara gösterilmesi bekleniyor. Örneğin bunlardan biri ChatGPT’yi kullanırken göreceğiniz sponsorlu öneriler olacak.

Bir örnek verelim. Örneğin bir spor kıyafeti veya aksesuarı arayışındasınız ve ChatGPT’den yardım istiyorsunuz. İşte bu sırada sohbet botuyla olan konuşmanızda Nike’ın ürününü içeren bir reklam görmeye başlayacaksınız. Konuşmaların doğallığının bozulmayacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca şirketin geçmiş konuşma verileriniz yoluyla her kullanıcıya kişiselleştirilmiş reklamlar da gelebileceği söyleniyor.

Tabii ki bunların hepsi birer iddia. Konu hakkında henüz resmî açıklama gelmedi. Reklamların ne zaman sunulacağını da bilmiyoruz. Burada yapabileceğimiz tek şey beklemek. Reklamların, OpenAI’ın artan masraflar nedeniyle yeni para kazanma yöntemleri arayışının bir parçası olduğunu eklemek gerekiyor.