ChatGPT Artık Sağlık, Finans Sorularına Yanıt Vermeyecek Haberleri Doğru Değil: İşin Aslını Açıkladık

Sosyal medyadaki ChatGPT artık tıp, hukuk, finans gibi konularda soru yanıtlamayacak iddiaları doğru mu? Sizin için işin aslını anlattık.

ChatGPT Artık Sağlık, Finans Sorularına Yanıt Vermeyecek Haberleri Doğru Değil: İşin Aslını Açıkladık
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı ChatGPT, kullanıcılara daha güvenli bir deneyim sunmak için belli politikalara sahip. OpenAI da bu politikaları düzenli olarak güncelliyordu. İşte 29 Ekim 2025 tarihinde yapılan bir politika güncellemesi de bazı yeni önlemleri ChatGPT’ye getirdi.

Gelen bu politika güncellemeleri, sosyal medyada bazı yanlış bilgilerin yaıyılmasına neden oldu. Öyle ki birçok yerde artık ChatGPT’ye “sağlık, finans, hukuk gibi konularda soru sorulamayacak” iddiası dolaşmaya başladı. OpenAI’ın politika değişikliklerine baktığımızda aslında bunun doğru olmadığını gözlemledik.

OpenAI’ın politika değişiklikleri ne anlama geliyor?

caht1

OpenAI’ın yaptığı politika değişikliklerine buradan göz atabilirsiniz. Şirketin 29 Ekim tarihinde yaptığı güncellemede; eğitim, tıbbi, hukuk, ulusal güvenlik, göç gibi hassas konulardan bahsediliyor. Şirket, burada “Hassas konulardaki yüksek riskli kararların insanlar tarafından gözden geçirilmeden otomatikleştirilmesine” izin verilmeyeceğini söylüyor?

Peki bu ne demek? Burada aslında bu konularda kesin, direkt tavsiyeler verilmeyeceği anlatılmaya çalışılıyor. Bunun yerine hassas konulardaki soruların insanlar tarafından gözden geçirilmesi gerekeceği vurgulanıyor.

ChatGPT artık direkt tavsiye vermek yerine daha genel bilgiler vererek hassas konularda profesyonellere danışmanızı önerecek

chatap

Yani artık ChatGPT’den tıp, hukuk, finansal konular gibi konularda yardım istediğinizde biraz daha farklı cevaplarla karşılaşacaksınız. Direkt olarak size o tavsiyeyi yapmanız gerektiğini söylemeyecek, genel prensipleri, bilmeniz gerekenleri anlatıp bir profesyonele danışmanızı tavsiye edecek.

Örneğin sağlıkla ilgili bir soru sorduğunuzda o konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri size söyleyip sonrasında bir doktora danışmanızı önerecek. Bunun yanı sıra** ilaç isimleri, ilaç dozları, net yatırım tavsiyeleri, alım satım önerisi** gibi size hassas konularda direkt yönlendirme içeren ifadelerden de kaçınacak.

Daha tedbirli yanıtlar veriyor, net yönlendirmelerden kaçınıyor

Ekran Resmi 2025-11-03 16.25.59

Biz de gerçekleştirdiğimiz testlerde bu durumun ChatGPT’nin yanıtlarına yansımaya başladığını gözlemledik. Örneğin bir sağlık sorusu yönelttiğimizde bize tıbbi teşhis koyamayacağını, doktora danışmamız gerektiğini belirtti. Ancak genel izlenimini, ne gibi ihtimaller olduğunu da söyledi. Nokta atışı tıbbi tespitler isteyip onu zorladığımızda ise aynı şeye devam ederek bunu yapamayacağını, yalnızca alanında uzman doktorların bu teşhisleri yapabileceğini aktardı.

Ekran Resmi 2025-11-03 15.42.11

Bir diğer örnekte ise ChatGPT’ten bir yatırım tavsiyesi istedik. Burada da kişisel yatırım tavsiyesi kapsamında “şunu al”, “şunu sat” gibi net yönlendirmelerde bulunamayacağını aktardı. Bunun yerine bazı stratejik yaklaşımlar gibi öneriler yaptı.

