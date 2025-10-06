Tümü Webekno
ChatGPT Artık 'Süper Uygulama' Hâline Geliyor (Spotify’dan Figma’ya Her Şey Sohbetinizin İçinde)

OpenAI, Dev Day etkinliğinde tanıttığı yeni özellikle birlikte ChatGPT kullanıcılarına yeni sohbet içi uygulama özelliğini kullanıma açıyor. Peki bu yeni özellik ile neler yapılabilecek?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, geçtiğimiz dakikalardaki Dev Day etkinliğinde kullanıcıların artık sohbet penceresinden çıkmadan Booking.com, Spotify, Coursera, Figma, Zillow ve Canva gibi popüler uygulamalara erişebilmesini sağlayan “uygulama içi entegrasyon” sistemini duyurdu. Bu yenilik, geliştiricilerin doğrudan ChatGPT içinde etkileşimli uygulamalar oluşturmasına imkân tanıyor. CEO Sam Altman, hedeflerinin “ChatGPT’yi insanların daha üretken, yaratıcı ve hızlı öğrenen bir asistana dönüştürmek” olduğunu söylüyor.

Yeni sistem, ChatGPT’yi sadece bir sohbet botu olmaktan çıkarıp tam anlamıyla bir “uygulama ekosistemi”ne dönüştürüyor. Önceki GPT Store girişiminden farklı olarak, artık kullanıcılar sohbetin ortasında doğrudan uygulama çağırabiliyor. Örneğin “Figma, bu çizimi diyagrama dönüştür” veya “Coursera, bana makine öğrenmesi hakkında bir şey öğret” gibi komutlarla uygulamalar anında sohbette çalışmaya başlayabiliyor.

Doğrudan sohbet üzerinden uygulamaları çağırabileceksiniz

ChatGPT

ChatGPT bu yeni entegrasyonlar sayesinde kullanıcıya ihtiyacına göre öneriler de sunabiliyor. Örneğin “Hafta sonu partisi için bir çalma listesi yap” dediğinizde, ChatGPT otomatik olarak Spotify uygulamasını devreye sokabiliyor. Hatta gelecekte Sahibinden gibi birçok uygulamanın desteğiyle birlikte doğrudan ChatGPT içerisinden konut kiralarına bile bakabilmeniz mümkün olacak.

Bu sistem, geliştiricilerin veri kaynaklarını yapay zekâya bağlamasını sağlayan Model Context Protocol (MCP) ile çalışıyor. Ayrıca kullanıcıların kendi hesaplarına giriş yaparak kişiselleştirilmiş özelliklere erişmesi de mümkün olacak. OpenAI, ilerleyen dönemde DoorDash, Uber ve Instacart gibi uygulamaları da ChatGPT’ye eklemeyi planlıyor. Yani Türk uygulamalarının da zamanla bu özellik ile kullanılabildiğini görebiliriz.

Yeni özellik bugünden itibaren AB dışındaki tüm ChatGPT kullanıcılarının (Free, Go, Plus ve Pro planlarında) kullanımına sunulmuş durumda. AB kullanıcılarına ise yakında açılacak. Pilot ortaklar (Booking.com, Spotify, Canva, Coursera, Figma, Expedia, Zillow) şu anda yalnızca İngilizce ve hizmet verdikleri bölgelerde kullanılabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka

