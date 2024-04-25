ChatGPT’nin sitesinde olup uygulamalarında kullanılmayan "komut düzenleme "özelliği, iOS’e geldi. Yakında Android’de de sunulacak.

Çıktığı günden beri dünyayı kasıp kavuran yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT, her gün milyonlarca insan tarafından kullanılıyor. Bota, isterseniz sitesinden isterseniz de iOS ve Android uygulamasından erişebiliyorsunuz.

ChatGPT uygulamasının, sitesine kıyasla oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Ses desteği ve gelişmiş arayüzü bunun en iyi örneklerinden. Ancak sitede olup uygulamada olmayan bir özellik vardı. O da komutları düzenleme. Çok istenen bu özellik, nihayet uygulamaya eklendi.

Komut düzenleme, iOS’te şu anda kullanılabiliyor:

Normalde uygulamada ChatGPT’ye mesaj attığınızda düzenleme gibi bir şansınız yoktu. İlk olarak Android Authority tarafından bildirilen güncellemeyle bunun çözüldüğü ifade edildi. Artık komutları değiştirmek mümkün olacak ve bir hata yaptığınızda düzeltebileceksiniz.

iOS uygulamasından şu anda komutları düzenlemeniz mümkün. Kullanımı ise çok kolay. Sadece düzenlemek istediğiniz mesajı seçmeniz ve ona basılı tutmanız gerekiyor. Sonra açıklan seçeneklerden “Edit” yazana basıp komutu düzenleyebiliyorsunuz.

Android’de ise böyle gözükecek

Komut düzenleme özelliği, ChatGPT Android uygulamasında henüz herkese sunulmadı. Şu an beta sürümden erişilebiliyor. Görüntülerden iOS’tekine benzer bir şekilde gönderdiğiniz komut üzerinden “Edit” seçeneğine basarak kullanılabileceğini görüyoruz. Yakın zamanda tüm Android kullanıcılarına gelmeye başlayacağını tahmin edebiliriz.