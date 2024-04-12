ChatGPT'nin Ücretli Versiyonu, Artık GPT-4 Turbo'dan Güç Alıyor!

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OpenAI, ChatGPT'nin ücretli sürümünde kullanılan GPT-4 Turbo modelini güncelledi. Bu güncelleme ile yapay zekânın performansı artırıldı.

Dünyanın en popüler yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT, dikkat çeken bir yükseltme aldı. ChatGPT Plus, Team veya Enterprise gibi ücretli abonelik paketlerini kullanan tüketicilerin kullandıkları GPT-4 Turbo modeli, güncellenmiş ve geliştirilmiş bir sürüme kavuştu. 

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre güncellenmiş GPT-4 Turbo, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacak. Bu kapsamda; modelin sahip olduğu yazma, matematik, mantıksal akıl yürütme ve kodlamada yetenekleri, daha iyi sonuçlar verecek

ChatGPT, artık detaylarda boğulmayacak

ChatGPT

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre güncellenmiş GPT-4 Turbo'nun yazma yetenekleri, artık daha pratik çalışacak. Yapay zekâ, bir konuyla ilgili detaylarda boğulmak yerine doğrudan yanıtlara odaklanacak. Verdiği cevaplar daha az ayrıntı içerecek ve daha fazla konuşma dilini destekleyecek.
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Güncellenmiş GPT-4 Turbo modeli, an itibarıyla ücretli abonelerin kullanımına sunulmuş durumda. Bu modelin bir gün ücretsiz sürüm kullanıcılarına ulaşıp ulaşmayacağını zaman gösterecek.

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Kaynak : https://techcrunch.com/2024/04/11/openai-makes-chatgpt-more-direct-less-verbose/
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