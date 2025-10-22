ChatGPT WhatsApp'ta Kullanılamayacak: İşte Son Tarih

OpenAI, ChatGPT'nin önümüzdeki yılın başından itibaren WhatsApp üzerinden kullanılamayacağını açıkladı.

ChatGPT, WhatsApp üzerinden sohbet eden 50 milyondan fazla kullanıcıya veda etmeye hazırlanıyor. WhatsApp’ın yeni politika ve kullanım şartları nedeniyle ChatGPT, 15 Ocak 2026 itibarıyla WhatsApp üzerinden artık kullanılamayacak. OpenAI, bu karardan memnun olmadıklarını ancak kullanıcıların geçiş sürecini olabildiğince kolaylaştırmak için çalıştıklarını açıkladı.

Kullanıcılar, sohbetlerini ve yaratıcılıklarını sürdürmek için ChatGPT’nin iOS, Android, web veya macOS’ta yer alan ChatGPT Atlas uygulamasına geçiş yapabilecek. Bu platformlarda sesli sohbet, dosya yükleme ve derin araştırma gibi ek özellikler de sunulacak.

15 Ocak 2026'dan itibaren WhatsApp'tan kullanılamayacak

ChatGPT geçmişinizi korumak için hesabınızı WhatsApp ile bağlantılamanız gerekiyor. Bunu, WhatsApp’taki 1-800-ChatGPT profilindeki bağlantıya tıklayarak kolayca yapabilirsiniz. Böylece telefon numaranız ChatGPT hesabınızla eşleşecek ve geçmiş konuşmalarınız ChatGPT geçmişinizde yer almaya devam edecek.

Ancak dikkat... WhatsApp, sohbet dışa aktarmayı desteklemediği için 15 Ocak 2026’dan sonra bağlantı yapılmamış hesapların sohbet geçmişi otomatik olarak taşınamayacak. OpenAI, bu tarihe kadar hatırlatmalar göndermeye devam edeceğini söylüyor.

Peki siz WhatsApp üzerinden ChatGPT'yi kullanıyor muydunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.