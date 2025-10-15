ChatGPT, Yetişkin Olduğunu Kanıtlayana Erotik İçerikler Gösterecek

OpenAI CEO'su Sam Altman'den bazı ChatGPT kullanıcılarını sevindirecek bir açıklama geldi. Altman, ChatGPT'nin çok yakında erotik içerikler göstermeye başlayacağını söyledi. Ancak bu içeriklere erişmek için kimlik doğrulama yapmak gerekecek.

OpenAI CEO'su Sam Altman, ChatGPT ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, en azından bazı yetişkinleri sevindirecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte ChatGPT cephesinde yaşanan yeni gelişmeye yakından bakalım.

OpenAI, bir süredir tepkilerin odağındaydı. Şirket, çocuk ve gençlere "hassas" içerikleri sansürlemediği gerekçesi ile ağır suçlamaların hedefi hâline gelmişti. Baskılara dayanamayan OpenAI ise ChatGPT ile ilgili bazı kısıtlamalar yaptı. Özellikle de akıl sağlığı ile ilgili içerikler, ChatGPT'de ince ayar yapılarak yeniden düzenlendi. Bunun ChatGPT'yi sıradan kullanıcılar için sıkıcı hâle getirdiğini düşünen Sam Altman, alınan karar ile eğlencenin dozunu artıracaklarını ifade etti.

Yetişkinlere erotik içerikler gösterilecek!

Kısa bir süre önce devreye alınan kimlik doğrulama sistemine atıfta bulunan Sam Altman, aralık ayında bu özelliğin yaygınlaşacağını ve bundan sonra ChatGPT için yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. OpenAI CEO'sunun açıklamasına göre kimlik doğrulaması yapan ve yetişkin olduğunu ispatlayan kullanıcı, ChatGPT'de erotik içerikler görmek isteyebilecek. ChatGPT de bu konuda herhangi bir kısıtlama yapmayacak. Sam Altman, yeni özelliğin "yetişkin kullanıcılara yetişkin gibi davran" ilkesinin bir parçası olacağını ifade ediyor.

Sam Altman, ChatGPT'nin yeni özelliğine ilişkin daha fazla detay vermedi ancak yaşanan gelişme, en azından bazı kullanıcıları sevindirecek gibi görünüyor. Özelliğin sağlıklı çalışıp çalışmayacağını ise zaman gösterecek.