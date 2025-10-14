Tümü Webekno
ABD'den İki Büyük Yapay Zekâ Kararı: Yapay Zekâ Artık 'Sorumlu' Olacak ve Yapay Zekâlarla Evlenilemeyecek

ABD'nin iki önemli eyaletinden iki büyük yapay zekâ kararı geldi. Kaliforniya ve Ohio'da imzalanan bu yeni yasalar gelecekte global çapta da kabul görebilecek cinsten.

ABD'den İki Büyük Yapay Zekâ Kararı: Yapay Zekâ Artık 'Sorumlu' Olacak ve Yapay Zekâlarla Evlenilemeyecek
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün yapay zekâya dair ABD'nin iki eyaletinde iki önemli karar alındı. İlk Kaliforniya'da imzalanan yeni yasa, 2026’dan itibaren Meta, Character AI ve Replika gibi şirketlerin çocuklar ve hassas kullanıcılar için sıkı güvenlik kurallarına uymasını zorunlu kılıyor. İkincisi ise Ohio'da insanlarla yapay zekâ arasındaki “evlilikleri” yasaklamayı hedefliyor.

Kaliforniya'daki karar, bazı gençlerin bu botlarla yaşadıkları rahatsız edici konuşmalar sonrası intihar etmesi gibi trajik olayların ardından geldi. Hatırlayacağınız üzere ChatGPT de bu tarz bir intihar vakası nedeniyle aylardır yargılanıyor. Bundan sonra Kaliforniya'daki şirketler kullanıcıların yaşını doğrulamak, intihar veya kendine zarar verme konuşmalarına müdahale planı oluşturmak ve konuşulan kişinin bir yapay zekâ olduğunu açıkça belirtmek zorunda olacak.

Kaliforniya'da yapay zekâ kullanımına yönelik doğrulama sistemleri geliyor

Yapay zekâ

Yasa, özellikle duygusal olarak kırılgan bireyleri korumayı hedefliyor. Yapay zekâ botlarının insan dostluğunu taklit etme becerisi arttıkça; yanlış yönlendirme, istismar ve psikolojik etkilerle ilgili kaygılar da büyüyor. Bu düzenleme, teknoloji devlerinin ürünlerinden doğan sonuçlardan nihayet sorumlu tutulması açısından önemli bir dönüm noktası.

Kaliforniya’nın attığı bu adımın gelecekte global bir standart hâline gelmesi bekleniyor ama elbette şimdilik daha erken. ABD'de hükûmet de benzer yönde incelemeler yürütüyor ve diğer eyaletlerin bu yasayı model alması oldukça olası.

Ohio'da yapay zekâ evlilikleri yasaklanıyor

Yapay zekâ

Ohio'da imzalanan yasa tasarısı, yapay zekâlara karşı “duygusal bağımlılığı” önlemek ve insan-makine ilişkilerinde etik sınırları belirlemek amacı taşıyor. Uzmanlar, bu tür ilişkilerin “yapay zekâ psikozu” olarak adlandırılan takıntılı davranışlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Ohio’daki bu girişim, sadece bir yasak tartışması değil; aynı zamanda toplumun “kişilik” ve “bağlılık” kavramlarını yeniden tanımladığı bir dönemin başlangıcı olacak. Yine de pek çok kişi bu yasaların kişisel özgürlükleri ve teknolojik yeniliği kısıtlayabileceğini iddia ediyor.

Peki siz bu yasaların global çapta standart hâline gelmesini ister miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka

