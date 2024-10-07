Chery, Hong Kong Borsasında Halka Arz Oluyor

Çinli otomotiv devi Chery, Hong Kong borsasında 7 milyar dolarlık bir halka arza hazırlanıyor.

Chery, Hong Kong borsasında halka arza hazırlanıyor. Her ne kadar Chery bir holding olsa da halka arzda otomotiv tarafının hisseleri halka arz edilecek. Bu halka arzlarda Chery, 50 milyar yuan (244 milyar TL) değerleme ile hisse satışı gerçekleştirecek.

Chery Otomobil'in potansiyel halka arzı için bankalarla anlaşmaya çalıştığı ifade edilirken, görüşmelerin devam ettiği ve halka arzın büyüklüğü ya da firma değerlemesinin değişiminin mümkün olduğu ifade edildi. Chery grubunun finansal hizmetler ve gayrimenkul gibi alanlarda da faaliyet gösterdiğini ve Çin'in borsalarda işlem görmeyen az sayıda otomotiv markasından biri olduğunu da hatırlatalım.

Chery geçen yıl da halka arzı düşünmüştü

Chery, geçtiğimiz yıl Çin anakarasında halka arz gerçekleştirmeyi düşünmüş ancak sonradan bu planı rafa kaldırmıştı. Hong Kong'un halka arz piyasasında Çin firmalarının hisselerinin yükselmesini sağlayan teşvik vaatleri sonra firma bu planları raftan indirdi. Hong Kong borsasında bu yıl bugüne kadar gerçekleştirilen halka arzların sonucunda 7,2 milyar dolar toplandığı ifade ediliyor.

1997 yılında kurulan Chery Auto, Çin'de ve küresel pazarlarda Chery, Tiggo ve Arrizo markaları altında araç satmaya devam ediyor. Küresel üretim tesislerini genişletmeye çalışan Chery, Vietnam'dan Avrupa'ya pek çok bölgede yatırımlarına ve tesisleşme çalışmalarına devam ediyor.

Chery, Avrupa'dan gelen gümrük kısıtlamalarından sonra elektrikli araç üretimi için Avrupa'ya da tesis açmayı planlıyor. Sizce Chery halka arzı gerçekleştirecek mi?