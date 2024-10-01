Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Chery'nin ülkemize yatırım yapması için görüşmelerde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Şirketin başkanı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

BYD’nin 1 milyar dolarlık yatırımından sonra diğer Çinli üreticilerin de ülkemizde fabrika kurabileceği konuşuluyordu. Chery de bu konuda en çok öne çıkan şirketti. Daha birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın Chery International Başkanı’yla görüşme gerçekleştirdiğini görmüştük. Bu görüşme, yatırımın çok yakında gelebileceğini göstermişti.

Şimdi ise yatırım iddialarını iyice güçlendiren bir gelişme daha yaşandı. Reuters’a konuşan bir Türk yetkili, Chery ile yatırım görüşmeleri yaptıklarını doğruladı.

Görüşmelerde son aşamalara gelindi

İsmi paylaşılmayan yetkilinin açıklamalarına göre Chery ile Türkiye arasındaki anlaşmanın artık son aşamalarına gelindi. Anlaşmanın ne zaman tamamlanacağının ise henüz belli olmadığını ifade etti.

Son aşamalarda olması, Chery yatırımının çok yakında duyurulabileceğini ve hayata geçirilebileceğini gösteriyor. Yani BYD’den sonra Chery’nin de ülkemizde fabrika kurduğunu görme ihtimalimiz bir hayli fazla. Chery’nin normalde Avrupa’daki ilk fabrikasını İspanya’da açacağını ancak AB’den gelen ek vergi sonrası 1 yıl erteleme kararı almıştı.