Chery International Başkanı Zhang Guibingi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Çok yakında BYD'den sonra Chery'nin de Türkiye'ye yatırım yaptığını görebiliriz.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan BYD, yakın zamanda Türkiye’ye dev bir yatırım yapacağını ve fabrika açacağını duyurmuştu. Bu yatırım değerinin ise 1 milyar dolar civarında olacağı belirtilmişti. BYD’nin ardından diğer Çinli markaların da ülkemize yatırımla gelebileceği konuşuluyordu.

Bunlardan biri de ülkemize döndüğünden beri oldukça popüler olan Chery idi. Şirketin Türkiye’de fabrika kurabileceği söylentileri dolaşırken dün önemli bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Chery International Başkanı Zhang Guibingi’yi ofisinde kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da olduğu aktarıldı.

Görüşmenin detayları hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak tüm iddialar, Türkiye’ye yapılacak bir yatırımla ilgili olduğunu gösteriyor. Yakında Chery’nin de ülkemize fabrika kuracağını duyabiliriz. Şirketin AB’den Çinli üreticilere yönelik ek vergi kararı sonrası İspanya’da planladığı fabrikasını 1 yıl ertelediği söyleniyordu. Eğer hem bu hem Türkiye yatırımı doğru çıkarsa Avrupa’daki ilk fabrikasını burada görebiliriz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’ın da yakın zamanda yaptığı açıklamalarda MG ve Chery ile görüşmeler hâlinde olduklarını ifade ettiğini belirtelim. Bu da yatırımın yakında gelebileceği ihtimalini güçlendiriyor.