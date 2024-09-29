Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un yeni fastback modeli T10F'in test görüntülerini paylaştı.

Şu anda T10X modeliyle karşımıza çıkan Togg, CES 2024’te T10F ismini verdiği fastback tipindeki yeni aracını tanıtmıştı. Otomobil için meraklı bekleyiş sürerken geçen ağustos başında testlerinin başladığını görmüştük.

Şimdi ise bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg T10F’den test görüntülerini bizlerle buluşturdu.

Togg T10F, T10X’ten 80 km daha uzun menzil sunacak

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Kacır tarafından paylaşılan videoda, Gemlik’teki tesiste T10F’in sürüş testlerini görebiliyoruz. Araç, her yeni otomobilde gördüğümüz gibi tasarımı gizlenmek için kamuflaj ile kaplanmış. Aracın hız, dönüş, otonom yetenekleri gibi özellikleri test ediliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, aracın özelliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, SUV model T10X’e kıyasla 80 km daha fazla menzil sunacağı belirtildi. Bunu ilk kez duymuyoruz. Araç ilk tanıtıldığında da zaten 600 km’ye varan menzille geleceği belirtilmişti. T10X’in 520 km civarında menzil sunduğunu belirtelim.

T10F’nin iki arkadan itişli ve bir çift motorlu dört tekerden çekişli versiyonlarla gelmesi bekleniyor. Aracın 0’dan 100 km’ye 4 saniyede çıkacağını belirtelim. Yeni Togg modeli, 2025 yılında bekleyenleriyle buluşacak.