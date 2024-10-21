Chery, Türkiye'yi Üretim Merkezleri Arasında Gösterdi

Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, firmanın Avrupa'daki üretim merkezleri arasında Türkiye'yi de saydı.

Son dönemde otomotiv sektörünün en popüler yatırım merkezleri arasında Türkiye de yer alıyor. Ülkemize yatırım yapmayı planlayan firmalardan biri de Çinli üretici Chery. Firmanın Türkiye yatırımı ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Firmanın gözünde Türkiye, Avrupa'daki üretim üsleri arasında yer almaya devam ediyor.

Firmanın UIuslararası Başkanı Zhang Guibing, Çin'in Wuhu şehrindeki merkezinde yeni stratejiyi basın mensupları ile paylaştı. Bu stratejinin sunumunda firmanın Avrupa'daki üretim üsleri olarak İspanya, İtalya ve Türkiye yer aldı. Bilindiği üzere Chery bir süredir Türkiye'de tesis kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Üç şehir öne çıkıyor

Chery artık yatırım görüşmelerinde son aşamalara gelmiş durumda. Gelen haberlere göre firma, ülkemizdeki yatırımları için üç şehir üzerinde duruyor ancak henüz nihai bir karar alınmadı. Bilindiği üzere Çinli üreticiler, hem ülkemizdeki hem de AB'deki düzenlemelerden sonra Avrupa yatırımlarını artırmaya başlamıştı.

Guibing, geçtiğimiz ayın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer almıştı.

Daha önce bir başka Çinli üretici olan BYD, Türkiye'de yılda 150 bin araç kapasiteli ve toplamda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Çinli üreticilerin vergilerden kaçınmak ve pazarın gerisinde kalmamak için yatırım yapma konusunda ilk tercihleri arasında genellikle Türkiye de yer alıyor.