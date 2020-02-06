Chevrolet, 2021 Model Equinox Modelini Tanıttı

2021 model Chevrolet Equinox, Chicago Otomobil Fuarı’nda resmi olarak duyuruldu. Beklenen otomobil yenilenmiş görünümü ve genişletilmiş teknolojisiyle beğeni topladı. Resmi açıklama ve detayların ilerleyen günlerde daha geniş şekilde ilan edileceği de duyuruldu.

Chevrolet'nin popüler kompakt crossover kasa tipine uygulanan stil değişiklikleri yeni araçta sevilen noktalardan biri oldu. Yeniden tasarlanan farlara kadar uzanan yeni ön ızgara ve farklı sis farlarına sahip olan şekillendirilmiş ön pano, modelin tasarımında öne çıkan birçok yenilikten sadece ikisi olarak görünüyor. Yeniden tasarlanan arka lambaların yanı sıra tamponda bazı küçük değişiklikler yapıldığını da eklemeden geçmeyelim.

Yeni Equinox modelinin RS kaplaması, benzersiz olarak nitelendirilen ön ve arka kaplamaları, siyah renkli dış şeritleri, 19 inçlik jantları ve dört uçlu egzozu rakiplerinden sıyrılmasını sağlayan kısımlar olarak değerlendirildi. Aracın içerisinde kullanılan kırmızı kontrast dikişli siyah döşemeler ve RS markalı vites topuzu da dikkat çekiyor.

Chevrolet firması ayrıca, 2021 yılı için daha fazla donanım, daha çeşitli güvenlik önlemleri ve sürücü yardım özelliklerinin sunulacağını da bildirdi. Buna rağmen henüz bu özelliklerin nasıl paketleneceğine dair kesin ayrıntıların açıklanmadığını belirtmekte fayda var. Fiyatlandırma noktasındaysa RS modelin, mevcut LT ve Premier modellerinin arasında yer alması bekleniyor.

2019’da ABD’de 350 bin adet satmıştı

Chevrolet Equinox modeline dönecek olursak araç kullanıcılara, standart olarak Otomatik Acil Durum Frenleme, İleri Çarpışma Uyarısı, Şeritte Kalma Uyarısı ve İleri Otomatik Frenleme, Şeritte Kalma Desteği gibi olanaklar sunuyor. Equinox modeli sadece şirket için en çok satan SUV olmakla kalmayıp dönem boyunca en çok satışa ulaşan ikinci araç olduğu için de Chevrolet için önemli bir yerde. Araç geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 350 bin adet satılarak beğenilen modellerden bir tanesi olduğunu kanıtlamıştı.

Fiyatlandırma ve tahmini yakıt ekonomisi rakamları gibi daha birçok ayrıntıyı duyurmak için yapılacak resmi açıklamalar otomobil severler tarafından merakla bekleniyor. Yeni haberler geldikçe biz de size bildirmeye devam edeceğiz.