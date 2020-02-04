Ferrari, Araba Satışında Rekor Kırdı

Dünyanın en köklü araba üreticilerinden biri olan Ferrari, 2019 yılında hem dünya geneli için hem de kendisi için devasa bir satış sayısına ulaştı. İtalyan şirket bu satış başarısıyla birlikte yine devasa bir yıllık gelir elde etti. Şirketin araba satışları, Amerikalar bölgesi dışında dünyanın her bölgesinde artış gösterdi.

İtalyan lüks spor araba üreticisi Ferrari, daha önce hiç ulaşmamış olduğu bir satış başarısına imza atarak kendi rekorunu kırdı. Neredeyse yüz yıllık araba geçmişiyle, ürettiği yüksek kaliteli arabalarla, kendine özgü tasarımlarıyla tüm dünyada kaybedemeyeceği bir yer kazanan şirket, 2019 yılı dahilinde 10 binden fazla araba satarak bir ilke imza attı.

40’lı yıllardan beri yüksek kalite arabalar üreten Maranello merkezli şirket, 2019 yılında elde ettiği finansal rakamları kamuoyuna açıkladı. Verilere göre ‘Şahlanan At’ın geçen yıl sattığı araba sayısı, 10 bin 131’i buldu.

Ferrari geçen sene 3,7 avro gelir sağladı

Ferrari’nin 2019 yılında tam 10 bin 131 araba sattığı kaydedildi. Bu bilgiye göre şirket, 2018 yılına göre %9,5 yıldan yıla artış gösterdi. 2019, şirketin 10 bin araba sattığı ilk yıl olarak kayıtlara geçti. Ferrari aynı zamanda bu satış başarısı sayesinde elde ettiği 3,7 milyar euro gelirle %10,1 yıldan yıla gelir artışı sağladı.

En çok ‘EMEA’ bölgesine satış yapıldı

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgeleri (EMEA), 4 bin 895 sevkiyatla Ferrari’nin 2019 yılında en fazla satış yaptığı saha oldu. ‘EMEA’ bölgesinde elde edilen satışlar 2018 yılına göre %16 arttı. Amerika'ya (Güney Amerika, Orta Amerika, Kuzey Amerika) yapılan sevkiyat sayısıysa 2 bin 900 oldu ve böylelikle şirket bu bölgede %3 yıldan yıla düşüş yaşadı. Çin, Tayvan, Hong Kong bölgelerine 836 araba gönderilerek bu bölgelerde de toplamda %20 yıldan yıla artış elde edildi. Son olarak Asya-Pasifik bölgesine 1.500 araç gönderen şirket, burada da %13 yıldan yıla artış sağladı. Bütün bu satışlarda V8 motora sahip araçlar %11,2 artış gösterirken V12 motorlu araçlar %4,6 artışla seneyi kapattı.

Ferrari, kazandığı paranın neredeyse 3 milyar euroluk kısmını araba satışından elde etti. Şirketin ikinci en büyük gelir kaynağı ise sponsorluk ve markalaştırma çalışmaları oldu. Bu çalışmalarla 538 milyon euro gelir elde eden şirket bu alanda da %4 yıldan yıla artış gösterdi.