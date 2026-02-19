Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Türkiye'de Yeniden Satışa Sunulacak Chevrolet, Cadillac ve GMC Otomobillerin Fiyatları Ortaya Çıktı (Dikkat Kalbinizi Ağrıtabilir)

Ülkemizde yakında satışa sunulacak Chevrolet, Cadillac ve GMC markalarının otomobillerinin Türkiye fiyatları sızdırıldı.

Türkiye'de Yeniden Satışa Sunulacak Chevrolet, Cadillac ve GMC Otomobillerin Fiyatları Ortaya Çıktı (Dikkat Kalbinizi Ağrıtabilir)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz yıl itibarıyla ortaya çıka haberler, dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Amerikan firma General Motors’un ülkemize resmen geri döneceğini ortaya koymuştu. Açıklamalarda. Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarına ait otomobillerin ülkemizde satılmaya başlayacağı belirtilmişti.

Tur Oto A.Ş. tarafından ülkemize getirilecek General Motors markalarının otomobillerinin tam olarak ne zaman satışa sunulacağı bilinmese de yakında gelmeleri bekleniyordu. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı. Cadillac, GMC ve. Chevrolet’nin ülkemizde sunulacak modellerinin fiyatları sızdırıldı.

Chevrolet, Cadillac ve GMC otomobillerinin muhtemel fiyatları

corv

Otomobil Türkiye Fiyatı
Chevrolet Tahoe RST 21.000.000 TL
Chevrolet Tahoe High Country 23.500.000 TL
Chevrolet Suburban High Country 25.500.000 TL
GMC Yukon Denali 27.750.000 TL
Cadillac Escalade Sport Platinum/Lux Platinum 36.000.000 TL
Cadillac Escalade ESV Platinum/Lux Platinum 38.500.000 TL
Cadillac Escalade V Series 45.500.000 TL
Corvette Stingray 3LT Coupe 32.500.000 TL
Corvette Z06 Coupe 55.500.000 TL
GMC Sierra Denali Std Bed 11.000.000 TL

Otomobiller hakkında paylaşımlarıyla bilinen Etem Sayın, yukarıdaki bilgileri paylaşarak Cadillac, GMC ve Chevrolet markalarının araçlarının fiyatlarının bunlar olacağını belirtti. Fiyatların gerçekten uçuk seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Üstelik bunların kampanyalı fiyatlar olduğunu, Euro’nun 50 TL üzerinden alındığını da belirtmiş. Kampanyalı fiyatlar 11 milyon TL’den başlayıp 55,5 milyon TL’ye kadar çıkıyor. En pahalı modelin Corvette Z06 Coupe olduğunu görüyoruz.

Tabii ki henüz resmî bir açıklama yok. Bu yüzden bu fiyatlar kesin demek doğru olmaz. Ancak fiyatların bir bayiden elde edildiği söyleniyor. Yani gerçek çıkma ihtimali bir hayli fazla. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Call of Duty: Warzone'un Tamamen Kapanacağı Tarih Açıklandı

Call of Duty: Warzone'un Tamamen Kapanacağı Tarih Açıklandı

Uzun Zaman Oldu: Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor

Uzun Zaman Oldu: Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com