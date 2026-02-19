Türkiye'de Yeniden Satışa Sunulacak Chevrolet, Cadillac ve GMC Otomobillerin Fiyatları Ortaya Çıktı (Dikkat Kalbinizi Ağrıtabilir)

Ülkemizde yakında satışa sunulacak Chevrolet, Cadillac ve GMC markalarının otomobillerinin Türkiye fiyatları sızdırıldı.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla ortaya çıka haberler, dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Amerikan firma General Motors’un ülkemize resmen geri döneceğini ortaya koymuştu. Açıklamalarda. Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarına ait otomobillerin ülkemizde satılmaya başlayacağı belirtilmişti.

Tur Oto A.Ş. tarafından ülkemize getirilecek General Motors markalarının otomobillerinin tam olarak ne zaman satışa sunulacağı bilinmese de yakında gelmeleri bekleniyordu. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı. Cadillac, GMC ve. Chevrolet’nin ülkemizde sunulacak modellerinin fiyatları sızdırıldı.

Chevrolet, Cadillac ve GMC otomobillerinin muhtemel fiyatları

Otomobil Türkiye Fiyatı Chevrolet Tahoe RST 21.000.000 TL Chevrolet Tahoe High Country 23.500.000 TL Chevrolet Suburban High Country 25.500.000 TL GMC Yukon Denali 27.750.000 TL Cadillac Escalade Sport Platinum/Lux Platinum 36.000.000 TL Cadillac Escalade ESV Platinum/Lux Platinum 38.500.000 TL Cadillac Escalade V Series 45.500.000 TL Corvette Stingray 3LT Coupe 32.500.000 TL Corvette Z06 Coupe 55.500.000 TL GMC Sierra Denali Std Bed 11.000.000 TL

Otomobiller hakkında paylaşımlarıyla bilinen Etem Sayın, yukarıdaki bilgileri paylaşarak Cadillac, GMC ve Chevrolet markalarının araçlarının fiyatlarının bunlar olacağını belirtti. Fiyatların gerçekten uçuk seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Üstelik bunların kampanyalı fiyatlar olduğunu, Euro’nun 50 TL üzerinden alındığını da belirtmiş. Kampanyalı fiyatlar 11 milyon TL’den başlayıp 55,5 milyon TL’ye kadar çıkıyor. En pahalı modelin Corvette Z06 Coupe olduğunu görüyoruz.

Tabii ki henüz resmî bir açıklama yok. Bu yüzden bu fiyatlar kesin demek doğru olmaz. Ancak fiyatların bir bayiden elde edildiği söyleniyor. Yani gerçek çıkma ihtimali bir hayli fazla. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.