Uzun Zaman Oldu: Windows 11'in En Çok İstenen Özelliği Nihayet Geliyor

Windows 11 kullanıcıların en çok istediği özellik olan görev çubuğunu taşıma ve yeniden boyutlandırma nihayet geliyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Windows 11 kullanıcılarının en çok talep ettiği özellik sonunda geliyor. İddialara göre Microsoft, yıllardır eleştirilen sabit görev çubuğu tasarımından vazgeçmeye hazırlanıyor.

Henüz resmî bir açıklama yapılmasa da güvenilir kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Windows 11’de görev çubuğu taşınabilir ve yeniden boyutlandırılabilir olacak.

Görev çubuğu nereye taşınabilecek?

2

Windows 11 ilk çıktığında görev çubuğunu yalnızca ekranın alt kısmında sabit tutmuş, bu da kullanıcıların tepkisini çekmişti. Daha sonra simgeleri sola hizalama seçeneği gelse de çubuğun konumu değiştirilemiyordu.

Yeni güncelleme ile birlikte görev çubuğu ekranın altında veya üstünde yatay şekilde, sol ya da sağ kenarda ise dikey şekilde konumlandırılabilecek.

Bu değişiklik Windows’un yaklaşık 30 yıldır sunduğu klasik özelliğin geri dönüşü anlamına geliyor çünkü bu esneklik, Windows 11 öncesindeki tüm sürümlerde mevcuttu.

Sadece taşımakla kalmayacak

3

Yenilik bununla da sınırlı değil. Kullanıcılar görev çubuğunu yeniden boyutlandırabilecek. Bu da çubuk üzerindeki simgelerin otomatik olarak büyüyüp küçülmesi anlamına geliyor.

Sektör kaynaklarına göre Microsoft bu özelliği 2026 yazında kullanıma sunmayı planlıyor.

