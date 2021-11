Kötülüğe Karşı Duran Bir Aile: Children of Morta İncelemsi

Roguelike oyun türü genellikle uzun süre oynama imkanı ve zorluklariyla karşımıza çıkan bir tür oldu. Genellikle oyunların bir çoğu oldukça kendini tekrar etse de türün güzel örnekleri insanı baymayan bir oynanış sunabiliyor. Fakat kesinlikle ana odak hikaye olmuyor.

Son zamanlarda karşımıza çıkan örneklerde ise hikaye de artık güzel bir şekilde yedirilmeye başlamış. Hades bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Children of Morta'da da işler bir hayli benzer. Oyuncuyu etkileyen bir görselliğin yanına eğlenceli bir oynanış ve tatlı bir hikaye yedirilince ortaya oynaması oldukça keyifli bir oyun çıkıyor.

Bergson'ların başı belada

Hikayenin artıları:

Aile bağlarını güzel yansıtması

Anlık gelişen olayların merak unsurunu arttırması

Oyuncunun karakterler ile bağ kurması

Hikayenin eksileri:

Bir nebze klişe olduğu için sonu tahmin edilebilir

Dikkatli oynanmadığı takdirde ana senaryo dışındaki hikayeler çok rahat gözden kaçabilir

Children of Morta, Bergson ailesinin corruption'a (yozlaşma) karşı verdiği bir savaşı konu alıyor. Dünyalarını Ou isimli dağ tanrısından kurtarıp evrene yeniden düzeni getirmeye çalışan bu ailenin görevi hiç de kolay değil. Oyun temelinde roguelike türüne ev sahipliği yaptığı için olaylar da biraz değişik şekilde gelişiyor. Girdiğiniz bölümlerde rastgele karşınıza çıkan olaylar bir anda hikâyeyi farklı bir şekilde etkileyebiliyor veya tam tersi hiç bir şeyle karşılaşmadan dümdüz bölümü bitirme gibi bir durumda söz konusu olabiliyor.

Bahsettiğimiz üzere oyunun roguelike olması hikâyeyi hem hızlandırıp hemde yavaşlatabiliyor. Fakat kesin olarak hikayede bir eksik kalmadan bitirebiliyorsunuz. Kafada takılı kalan soru işaretleri ise ana senaryo dışında karşınıza çıkan olaylar üzerine oluyor. Bazı yan hikayeleri o anki bölümü didik didik aramadığınız takdirde bitiremeyebilirsiniz. Öyle ki hikaye bitip sonları izledikten sonra bile o yan hikaye hala yarım bir şekilde görev pencerenizde gözükebilir. Tabii ki bu durum oyuncudan oyuncuya farklılık gösterecek türde olsa da olabilme ihtimali olan bir durum ve %100 bir şekilde bitirme planı olanların canını sıkabilir.

Hikaye içerisinde aile bağı söz konusu olduğu için karakterler ile bir şekilde bağ kurabiliyorsunuz ve bu hikaye derinliği için oldukça önemli bir durum. 7 karakterin yedisininde kim olduğunu bilip isimlerini hatırlayabiliyorsaniz bu oyun hikaye ve karakter derinliği konusunda biraz da olsa etkilemeyi başarmış demektir.

Morta'nin dünyası ve Bergsonlar

Artıları:

Grafiklerin göz doldurması

Karakter yorgunluk sisteminin oynanış çeşitliliğini arttırması

Her karakterin kendine has bir oynanışı olması



Eksileri:

Göz dolduran tasarımın sadece dış dünyayı kapsaması, bölümlerin boğucu olması

Karakter çeşitliliğine rağmen yetenek ağacının çok fark yaratmaması

Roguelike bir oyundan ziyade hikaye bazlı bir oyunu hissettirmesi

Children of Morta'nin dünyası pixel art stilini oldukça güzel bir şekilde kullanan ve dünyasıyla oyuncuyu etkilemeyi başaran bir oyun. Fakat dış dünya ne kadar etkileyici ve insanın içini açıyorsa, oynadığımız bölümler de bir o kadar boğuk ve insanın içini karartıyor. Mağara, çöl, endüstriyel tadında bölümler derken havanın aydınlığını ve yeşilliği özler hale geliyor insan. Tabii ki temelinde oyunu corruption'dan temizlemeye çalıştığımız için bu durum anlaşılabilir fakat o corruption'ı keşke biraz da ormandan, dağdan bayırdan temizlesek.

Children of Morta totalde 7 farklı oynanabilir karaktere ev sahipliği yapıyor. Erken seviyelerde 2 karakter ile başladığımız maceraya oyunda ilerledikçe yeni karakterlerde hikaye ile orantılı bir şekilde katılıyor. Tabii ki karakterlerin biri dışında hepsi Bergson ailesinden. Diğer karakterde bir şekilde hikaye ile bağlantılı oluyor. Aile herşeydir konseptini ele alan oyunumuz aynı zamanda karakter çeşitliliği için değişik bir sisteme sahip. Bu pek fazla oyunda rastlamadığım oldukça hoşuma giden bir detay oldu. Bir karakteri çok uzun süre oynadıktan sonra, karakter seçim ekranında o karakterde yüzdelik oranla gösterilen olumsuz bir etki oluşuyor. Bu etki "yorgunluk" olarak gözüküyor ve oran ne kadar yüksekse karakterin maksimum canı bir o kadar az oluyor. İlk bakışta sinir bozucu gibi gözüken bu durum bir süre sonra oyundaki diğer karakterleri de oynamanıza sebep olan oldukça ilginç bir olaya dönüşüyor. Üstelik her bir karakterin belli seviyelerde sahip olduğu ve tüm aile üyelerini etkileyen pasif özellikleri göz önünde bulundurursak gerçekten güzel.

Children of Morta 20. Seviyeye kadar yeni özellikler barındıran bir yetenek ağacına sahip. Bu yetenek ağacı işlevsel bir çok özelliğe sahip olsa da genel olarak oyunu etkileyen çok fazla özellik barındırmıyor. Fakat bahsettiğim gibi her bir karakterin tüm aileyi etkileyen özellikleri olduğu için karakterleri genel olarak oynamak önemli. Karakterlerin seviyelerini arttırmak ise oyunun başında biraz zor olsa da oyunun sonlarına doğru bölümlerin zorluğu ile orantılı bir şekilde artıyor.

Children of Morta'nın genel anlamda üzen kısımlarından biri ise roguelike kısmı. Oyunumuz genel roguelike türündeki oyunlara kıyasla çok basit kalmış. Kazandığımız paralar ile maksimum can, hasar artışı, hızlı koşma gibi basit özellikler dışında pek bir işe yaramıyor ve bu durum, bölümleri düzenli oynamamızı sağlayan rogue-like felsefesine biraz ters kalıyor.. Oyun içerisinde o anki bölümümüze özel karakterlere ekstra özellikler sağlayan eşyalar mevcut fakat genel olarak bir çoğunun varlığı ile yokluğu arasında pek fark olmuyor. Oyunda hiç ölmeden dümdüz ilerlediğiniz takdirde bölümleri hızlıca bitirip kısa bir sürede hikâyeyi sona erdirebiliyorsunuz ve tek kaybınız karakterlerinizi maksimum seviyeye ulaşamadan oyunun bitmesi oluyor. Bu yüzden Children of Morta genel anlamda roguelike oyunlarının sahip olduğu tekrar oynama hissiyatından çok bir hikaye üzerinde ilerlediğimiz alışageldik oyunlari daha çok andırıyor.

Sonuç: Ciddi bir roguelike deneyimi arıyorsanız üzülebilirsin fakat hikaye, görsellik ve oynanış sizi sürükleyebilir

Artıları::

Aile bağlarını güzel yansıtan bir hikaye

Etkileyici görseller

Kendine bağlayan derin ve eğlenceli karakterler

Eksileri:

Roguelike türünü temsil etmek için basit kalıyor

Bölümleri insanı boğabiliyor

Yetenek ağacının oyuna etkisi düşük kalıyor

Children of Morta kesinlikle kötü bir oyun değil fakat oyundan ne beklediğinize göre bu durum değişkenlik gösterebilir. Hikaye açısından veya oynanış açısından yeterli tatminkarlığı sağlayabilecek potansiyelde olsa da roguelike türünün ciddi hayranlarını üzebilir. Bu yüzden en başında bakış açısını netleştirmek oynanış keyfinizi arttirabilir.

Oyunumuz bir indie oyun olduğu için tabii ki her şeyi mükemmel beklemek zor ve Children of Morta da birçok oyun gibi eksileri ve artıları ile karşımızda fakat genel anlamda artıklarının eksilere daha ağır bastığı bir durum söz konusu. Bu yüzden Bergson ailesine bir şans vermek isteyebilirsiniz.