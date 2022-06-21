MTV News'e röportaj veren Chris Evans, Marvel Sinematik Evrenine geri dönebileceğini söyledi. Ancak Evans, bu kez Captain America olmak istemiyor. İşte yıldız oyuncunun açıklamaları...

Ünlü Hollywood oyuncusu Chris Evans, MTV News'e verdiği bir röportajda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Marvel Sinematik Evrenine yeniden dönebileceğini söyleyen Evans, bu kez Captain America yerine farklı bir rolde olmak istediğini belirtti. Ünlü yıldız, bundan yıllar önce hayat verdiği Fantastik Dörtlü serisindeki Johnny Storm karakterini özlediğini ve yeniden canlandırmak istediğini söyledi.

Ancak Chris Evans, büyük bir problem olduğunu biliyor. Yıldız oyuncu, Johny Storm'a en son 2007 yılında hayat vermişti, "O karakteri gerçekten seviyorum. Ancak artık o günkü gibi görünmüyorum. Yaşlandım." diyen Evans, kimsenin böyle bir teklifi olmadığını da üstüne basa basa söyledi. Yani bu resmi bir gelişmeden ziyade, Evans'ın kendi fikri.

"Captain America da benim için çok önemli"

Sözlerinin yanlış anlaşılmasını istemeyen Chris Evans, MTV News'e verdiği röportajda Captain America karakterini de çok sevdiğini ancak Fantastik Dörtlü serisindeki alev adam Johny Storm'un kendindeki yerinin çok daha farklı olduğunu ifade ediyor.

Marvel Studios, Fantastik Dörtlü serisinin geleceği ile ilgili hiçbir şey söylemedi. Haliyle, bir gün yeni bir Fantastik Dörtlü filmi ile tanışır mıyız ve Chris Evans o filmde oynar mı bilemiyoruz. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.