Disney+’ın ülkemize gelmesiyle birlikte Marvel hayranları sonunda rahatça Loki, WandaVision, Hawkeye, What If?..., Moon Knight ve Falcon and the Winter Soldier dizilerini izleyebiliyorlar. Görünüşe göre Disney+’a yeni bir süper kahraman dizisi daha geliyor.

Disney Plus nihayet 14 Haziran tarihiyle birlikte ülkemize de giriş yaptı. Her ne kadar global Disney Plus’taki içeriklerin tamamı Disney Plus Türkiye’de olmasa da sahip olduğu abonelik ücreti göz önüne alındığında gerçekten bir velinimet.

Disney Plus global ile birlikte Türkiye’ye de geleceği tahmin edilen yeni bir Disney Plus orijinal dizisinin projesi oluşturuluyor. Görünüşe göre Disney Plus’a yeni bir Marvel kahramanının dizisi geliyor. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Disney Plus’a gelecek yeni dizinin kahramanı: Wonder Man

Disney Plus’a dizisi gelecek olan bir sonraki Marvel süper kahramanı, Avengers'ın ilk günlerine dayanan ve 1980'lerde Avengers’ın Los Angeles ‘şubesinin’ kurucu üyesi olarak öne çıkan bir karakter olan Wonder Man olacak.

Perşembe günü yapılan bir haberde 2021'de vizyona giren Shang-Chi ve On Yüzük Efsanesi'nin yönetmeni Destin Daniel Cretton'ın projeye katıldığı ve baş yazar olarak Brooklyn Nine-Nine ve Community’de görev almış Andrew Guest'in seçildiği belirtiliyor. Habere göre çekimler gelecek yıl başlayabilir.

Wonder Man karakteri, 1960'ların ortasından 1970'lerin sonlarına kadar çoğunlukla çok aktif olmayan bir karakterdi. Sebep olarak Stan Lee, DC Comics'in Wonder Woman karakteri ile telif hakkı karışıklığı nedeniyle dava açmakla tehdit ettiğini belirtmişti. Ancak 80’lerde Wonder Man yeniden canlandırıldı. Bakalım dizisi nasıl olacak.

Peki kimdir bu Wonder Man?

Wonder Man, birçok insan için yeni bir karakter olduğundan kendisinin geçmişinden biraz bahsedelim. Gerçek ismi Simon Williams olan Wonder Man, ilk olarak 1964’te Avengers #9 çizgi romanında belirdi. Orijinal olarak Simon Williams, Tony Stark’a rakip olan bir endüstri lideriydi. Kendisi Baron Zemo tarafından süper kötü grubu Masters of Evil’a alınmıştı.

Zemo, Williams’a iyonik enerji güçleri vermişti. Bu sayede kendisi süper insan gücü, hızı ve dayanıklılığı kazanmıştı. Wonder Man ayrıca bir Jetpack kullanarak uçabiliyor. Zemo’nun kurduğu süper kötü grubunda yaşadığı olaylardan sonra Williams oradan ayrılıyor ve Avengers’a katılarak Hawkeye ile birlikte West Coast Avengers grubunu kuruyor.

Editörün notu:

Aynı Iron Man ve Tony Stark gibi Wonder Man’in kimliği de Simon Williams olarak halk tarafından biliniyor. Kendisi çok zengin bir insan ve Hollywood dublörü olarak çalışarak yaşam tarzını ortaya koyuyor. Yani hem düz insan kimliği hem de süper kahraman kimliği açısından bizce Disney Plus’a Iron Man’in ‘bir benzeri' geliyor diyebiliriz.

Hayranlar, internette yaptıkları tartışmalarda bu rol için Nathan Fillion’u uygun görüyorlar. Kendisi daha önce Castle dizisinde, Galaksinin Koruyucuları 1’de ve 2018’de çekilen Uncharted Canlı Çekim filminde yer almıştı. Ama bence aktör yeterince karizmatik değil, Robert Downey Jr.'ın Tony Stark'la bütünleştiği gibi Nathan Fillion Wonder Man ile bütünleşebilir mi orasını bilemeyiz. Ancak DC ve Marvel'ın arasındaki gerginliğin yeni diziyle birlikte tekrar tırmandığını görmemiz mümkün. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

