ABD’li video oyunu şirketi Epic Games’in Kreatif Direktörü Donald Mustard, Chris Hemsworth'un Extraction adındaki yeni Netflix filminde canlandırdığı Tyler Rake karakterinin fenomen battle royale oyunu Fortnite'a gelmesine yeşil ışık yaktı.

Gişe rekorları kıran Avengers filmlerinin yönetmen ikilisi Anthony ve Joe Russo ya da bilinen isimleriyle Russo Kardeşler’in yapımcısı olduğu Extraction, 24 Nisan'da Netflix kütüphanesindeki yerini almıştı. Filmin başrolünde ise Marvel Sinematik Evreni'nde Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth bulunuyor.

Avustralyalı aktörün Bangladeş'te genç bir çocuğu kurtarmakla görevli acımasız bir paralı asker olan Tyler Rake karakteri ile karşımıza çıktığı film, aksiyon sahneleri ile Keanu Reeves’in John Wick serisine bir hayli benziyor.

Extraction filmindeki bazı aksiyon sahneleri John Wick'ten esintiler taşıyor

Sosyal medyadaki bu karşılaştırmalara kayıtsız kalmayan Russo Kardeşler, 'Bosslogic' olarak bilinen ünlü illüstrasyon sanatçısı Nikolai Baslajik’in Tyler Rake ve John Wick'in karşı karşıya getiren bir çalışmasını Twitter’da paylaştı ve takipçilerine bu mücadeleden kimin galip ayrılabileceğini sordu.

Söz konusu tweet’i alıntılayan Epic Games’in Kreatif Direktörü Donald Mustard, güneş gözlüğü takan emoji ile birlikte, “Hey Joe. Belki de Rake'i Fortnite'a koyup öğrenmeliyiz” ifadelerini kullandı. Russo Kardeşler ise “tam üstüne bastın” anlamına gelebilecek “Hells yeah” cevabı ile Fortnite tutkunlarını bir hayli heyecanlandırdı.

Dünyanın en çok oynanan battle royale yapımlarından biri olan Fortnite, geçtiğimiz yıl Marvel ile yapılan özel bir anlaşma sayesinde Avengers: Endgame etkinliğine ev sahipliği yapmıştı. Aksiyon sinemasının kült tiplemelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen John Wick ise Birinci Bölümün 3. Sezonunda Fortnite'a eklenen ilk film karakterlerinden biri olmuştu.

Epic Games’in geçmişte Russo Kardeşler’in imzasını taşıyan yapımlarla ile iş birliği yapmış olması, Tyler Rake karakterinin oyuna eklenme olasılığını daha da artırıyor. Elbette, beklentiyi düşük tutmakta fayda var, ancak yine de bu iki ölümcül karakterin savaşına Fortnite’da tanık olmak bir hayli heyecanlı olacaktır. Peki, sizce hangisi; John Wick mi, yoksa Tyler Rake mi? Cevaplar için aşağıdaki yorumlar bölümünde görüşelim.