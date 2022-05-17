Chris Hemsworth’lü yeni Netflix filmi Spiderhead için ilk resmi fragman yayınlandı. Filmin çıkış tarihini ve fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

Marvel filmlerindeki Thor rolü ile tanıdığımız ve hatta yakın zamanda dördüncü Thor filmi çıkacak olan Chris Hemsworth’ün Netflix ile birlikte bir süredir bir film çektiğini biliyorduk. Netflix her yaz insanların ‘çerezlik’ olarak nitelendirebileceği filmler yayınlamayı seviyor.

Bu filmlere her ne kadar ‘çerezlik’ sıfatını taksak da aslında gerek bütçeleri gerek oyuncu kadrolarıyla aslında kaliteli filmler oluyorlar. Netflix’in Chris Hemsworth’ün başrol oynadığı Spiderhead filmi de bunlardan biri ve filmin ilk fragmanı da yayınlandı.

Deneysel bir hapishaneyi konu alan Spiderhead, 17 Haziran’da çıkacak

George Saunders'ın 2010 New Yorker kısa öyküsüne dayanan Spiderhead filminin yönetmen koltuğunda Tron: Legacy, Oblivion filmleriyle tanınan yönetmen Joseph Kosinski oturacak. Filmde Chris Hemsworth’ün yanı sıra ünlü oyuncular Miles Teller ve Jurnee Smollett, bahsi geçen hapishanede iki mahkûm olarak rol alacak.

Bu yayınlanan ilk fragmanda film, bir kara komedi havasına sahip olacak gibi görünüyor. Hemsworth özellikle manik kişilik bozukluğuna sahip gibi davranışlar sergiliyor ve kendisinin kadar yakışıklı olduğu konusunda şaka bile yapıyor.

Chris Hemsworth’lü Spiderhead filminin ilk fragmanı: