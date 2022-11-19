Gönüllerimize Thor rolüyle kazınan Avustralyalı ünlü aktör Chris Hemsworth, doktor tetkiklerinden sonra Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu öğrenmesinin ardından oyunculuğa ara verdiğini açıkladı.

Marvel Sinematik Evreninin yüzlerinden biri haline gelen, Thor rolüne onun sayesinde başkasını yakıştıramadığımız, aksanıyla bizleri her filminde ekrana kitleyen Avustralyalı yıldız aktör Chris Hemsworth, hayranlarını üzecek bir haberle karşımıza geliyor.

National Geographic’in yayınladığı Limitless’ın Chris Hemsworth ile çektiği bölümde ünlü oyuncu, Alzheimer hastalığına genetik olarak yatkın olduğunu öğrendi. Tabii program vesilesiyle bizler de öğrenmiş olduk.

Chris Hemsworth, ailesiyle zaman geçirmek için oyunculuğa ara veriyor

National Geographic’in çektiği ve Disney+ platformunda yayınlanan Limitless serisinin son bölümünün konuğu Chris Hemsworth oldu. Programda konuşan Hemsworth, durumla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Sahip olduğum genler, önceden belirleyici fonksiyona sahip değiller.”

Yani bu, Hemsworth’un kesin olarak Alzheimer olacağı anlamına gelmiyor. Ancak kendisinin genetik zincirinde biri annesinden biri de babasından olmak üzere iki adet APOE4 geni kopyası bulunuyor. Bunlar da Alzheimer riskini arttırıyor.

Ünlü aktör, bu haberi almasının üzerine biraz oyunculuğa ara vermek istediğini belirtti: “Limitless’ın çekimlerini bitirdik, kontratım olan diğer işleri de tamamladım. Bu haberle birlikte de bende bir ara verme dürtüsü belirdi. Artık eve gidip çocuklarımla ve karımla olmak istiyorum.” Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.