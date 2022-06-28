Hollywood yıldızlarından Christian Bale, Kara Şovalye serisinde hayat verdiği Batman karakterine geri dönebileceğini açıkladı. Ancak ünlü oyuncunun Gotham'a dönebilmesi için çok önemli bir şartı var.

Hollywood ve özellikle de Batman takipçilerinin gündemini değiştirebilecek potansiyelde bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü oyuncu Christian Bale, bir gün Batman serisine geri dönebileceğini söyledi. Ancak Oscar ödüllü oyuncunun Batman karakterine yeniden hayat verebilmesi için önemli bir şartı var. Bu şartın bir gün gerçek olup olmayacağını ise kimse bilmiyor.

ComicBook'a verdiği bir röportajda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Christian Bale, Gotham'a dönebilmesi için şartının Christopher Nolan olduğunu söylüyor. Dünyaca ünlü oyuncuya göre Nolan, eğer bir gün yeni bir Batman için kolları sıvarsa, onunla birlikte olacak ve Batman'e bir kez daha hayat verecek. Ancak Bale, bunun haricinde Batman karakterinde olmayacağını belirtti. Bunun nedeni de yine Christopher Nolan.

"O dönemler, işi tadında bırakmak için üçleme üzerinde konuşmuştuk"

Christian Bale, o dönemlerde Christopher Nolan ile görüştüklerini ve Kara Şovalye serisini tadında bırakmak için bir üçleme olarak kararlaştırdıklarını söylüyor. Ancak bu durum, bundan sonra Batman filmi olmayacağı anlamına gelmiyor. Böylesi bir durum gerçekleşir ve Christopher Nolan yeni bir Batman projesine başlarsa, çok büyük bir ihtimalle Christian Bale de o projede olacak ve bir kez daha Batman'e hayat verecek.