Hollywood efsanesi Karayip Korsanları ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Jack Sparrow'a hayat veren Johnny Depp'in projeye yeniden döneceği iddia edildi. Amber Heard'le olan davası nedeniyle projeden çıkarılan Depp'in 301 milyon dolar karşılığında projeye döneceği söyleniyor. Ancak bu iddiaları yalanlayan karşı iddialar da var.

Hollywood dünyasını yakından takip edenleri fazlasıyla şaşırtacak bir gelişme yaşandı. Disney'e yakın bir kaynak, Poptopic isimli bir internet sitesine verdiği röportajda, gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı. İddiaya göre efsane film serilerinden Karayip Korsanları, bir kez daha Johnny Depp'le vizyona girecek.

Johnny Depp, Karayip Korsanları serisinde Jack Sparrow isimli korsana hayat vermiş ve milyonlarca seyircinin hafızasına kazınmıştı. Ancak sonraki süreçte Disney ve Depp'in arası bozulmuştu. Bunun nedeniyse Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki davaydı. Depp, dava sürecindeki açıklamalarında on milyonlarca dolar alsa bile seriye geri dönmeyeceğini söylemişti. Şimdi ise bu durumun değişebileceği iddia ediliyor. İddialara göre Johnny Depp, rekor bir anlaşmayla yeniden Jack Sparrow karakterine hayat verecek.

301 milyon dolarlık bir anlaşmadan söz ediliyor

Disney'e yakın kaynağın iddiasına göre Depp, tam 301 milyon dolarlık bir anlaşma kapsamında yeniden Jack Sparrow karakterini canlandıracak. Ayrıca bu yapımın Jack Sparrow'un gençliğini konu edineceği ve Disney+'a özel bir yapım olacağı da söylentiler arasında. Ancak burada kafa karıştıran başka bir husus daha var.

NBC News'te yer alan başka bir habere göre ise Johnny Depp'e böyle bir teklif gelmedi ve 301 milyon dolarlık anlaşma meselesi de tamamen uydurma. NBC News, kaynağının Depp'e yakın olan isimler olduğunu ifade ediyor. Dünyaca ünlü oyuncunun sosyal medya hesaplarında ise konuyla ilgili hiçbir açıklama bulunmuyor. Önümüzdeki saatlerde, bu konuyla ilgili yepyeni gelişmelerle karşınıza çıkabiliriz.