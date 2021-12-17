Önce TikTok'ta, ardından Twitter'da viral olan bir videoda; Borçka Belediyesi, halkı duyacakları silah seslerine aldırmamaya ve havada uçan drone kameraya ateş etmemeye çağırıyordu; çünkü sadece bir film çekiliyordu ve atışlar kuru sıkıydı.

Üstelik filmi Christopher Nolan'ın çektiği iddia edildi fakat şu an için bunun bir gerçeklik payı bulunmuyor. Nolan şu sıralar yeni filmi Oppenheimer için çalışıyor fakat henüz çekimlere başlamadı.

Vatandaşların, belde çevresindeki film çekimi sırasında kullanılan kuru sıkı silahları ve drone kameraları yanlış anlamaması için megafondan yapılan açıklama, TikTok'ta ve Twitter'da milyonlarca kez izlendi.

Borçka Belediyesi'nin, Güzelyurt köyü sakinlerine yaptığı anonsta drone kameralar "Arı kovanı gibi vızıldar ve leyleğe benzer…" şeklinde tarif ediliyor.

"Tekrar ediyorum, Artvin Güzelyurt köyü sakinlerinin dikkatine, köyümüzde devam eden film çekimlerinin silahlı aksiyon sahneleri, kuru sıkı silah ve drone ile çekilecektir. Lütfen silah seslerine karşılık vermeyin, drone'a ateş etmeyin. Silahlar kuru sıkıdır. Drone ise uçan bir kameradır, havada asılı durur, uzaktan kumanda ile sürülür. Beyaz renklidir. Arı kovanı gibi vızıldar ve leyleğe benzer…"

Sosyal medya kullanıcılarının videoya tepkileri:

Fakat Borçka Belediyesi herkes gibi şaşırmadı, çünkü bu tip tepkilere alışkınlardı.

Videodaki tepkilerin komikliğine bir de filmin yönetmeninin Christopher Nolan olduğu iddiası eklenince, kullanıcılar videodan ziyade bu bilgiyi paylaşmaya başladı.

Oysa Nolan en son 2020'de vizyona giren Tenet filminin yönetmenliğini yaptı ve bugünlerde oyuncu kadrosu netleşen ve 2023'te vizyona girmesi beklenen "Oppenheimer" filminin çekimlerine henüz başlamadı.

Ayrıca medyada çekimlerin Artvin'de veya Türkiye'de yapılacağına dair herhangi bir bilgi de yer almadı. Eğer gerçekten çekimler Artvin'de yapılırsa Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Emily Blunt gibi isimleri Türkiye'de görebiliriz.

Kaynaklar: 1, 2