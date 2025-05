Christopher Nolan’ın yeni filmi The Odyssey, tamamı IMAX film formatında çekilen ilk büyük bütçeli Hollywood yapımı olarak sinema tarihinde bir ilke imza atacak. 1.43:1 görüntü oranını destekleyen yeni nesil IMAX kameralar, tam ekran bir deneyim sunacak. Çekimlerinde bu özel kameraların kullanıldığı The Odyssey, IMAX teknolojisinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Hollywood’un önde gelen yönetmenlerinden Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey ile sinema teknolojisinde önemli bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Tamamı IMAX film kameralarıyla çekilecek olan yapım, bu formatta baştan sona çekilen ilk büyük bütçeli film olacak.

Şimdiye kadar Oppenheimer, Dune: Part Two ve The Dark Knight gibi filmlerde yalnızca belirli sahnelerde kullanılan IMAX formatı, teknik kısıtlamalar nedeniyle tüm filme yayılamıyordu. IMAX kameralarının boyutu ve çıkardığı yüksek ses, özellikle diyaloglu sahnelerde kullanımını sınırlıyordu. Ancak The Odyssey projesi için IMAX, daha hafif ve sessiz yeni kameralar geliştirdi. Yeni kameralar ise 1.43:1 görüntü oranını destekleyen tam format IMAX deneyimi sunuyor.

Yeni geliştirilen IMAX kameralar artık çok daha sessiz ve taşınabilir

IMAX CEO’su Rich Gelfond tarafından yapılan açıklamaya göre, bu proje sayesinde firmanın kamera teknolojisi baştan aşağı gözden geçirildi. Yeni kameralar, önceki modellere kıyasla yüzde 30 daha sessiz ve daha taşınabilir hale getirildi. Şu anda The Odyssey’nin çekimlerinde kullanılan bu yeni nesil kameralar, ilerleyen dönemde diğer yönetmenler tarafından da kullanılabilecek.

The Odyssey, tamamı IMAX film formatında çekilen ilk büyük bütçeli yapım olarak sinema tarihine geçmeye hazırlanıyor. Film vizyona girdiğinde ise IMAX teknolojisinde yepyeni bir dönemin başlangıcı olabilir.