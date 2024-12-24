Universal Pictures, Christopher Nolan'ın yeni filminin ismini, ne anlatacağını ve vizyon tarihini bizlerle buluşturdu.

Çağımızın en büyük yönetmenlerinden olan Christopher Nolan, son olarak 2023’te ilk yönetmenlik Oscar’ını da almasını sağlayan Oppenheimer filmiyle karşımıza çıkmıştı. Bir süredir de Nolan’ın yeni filminin ne konuda olacağı merak ediliyordu. Şimdiye kadar çıkan bilgilerde sadece birçok yıldızın yapımda yer alacağını görmüştük.

Nihayet bu gizem çözüldü. Nolan’ın yeni filminin dağıtımını yapacak Universal Pictures, X üzerinden yaptığı paylaşımda yapımda ne göreceğimizi açıkladı.

Ünlü Odesa destanını konu edinen bir aksiyon filmi olacak

Şirket tarafından yapılan paylaşıma göre Nolan’ın sıradaki filmi “The Odyssey” ismini alacak. Film bizi eski zamanlara götürerek Homeros’un ünlü destanı Odesa’yı konu edinecek. Ayrıca yeni IMAX teknolojisi kullanılacağı ve 2026 yazında çıkış yapacağı da açıklamalar arasında yer aldı. Universal Pictures’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Christopher Nolan’ın yeni filmi ‘The Odyssey’, yepyeni IMAX film teknolojisini kullanan ve dünyanın dört bir yanında çekilen efsanevi bir aksiyon epiği olacak. Film, Homeros’un destanını ilk kez IMAX film ekranlarına taşıyor ve 17 Temmuz 2026’da sinemalarda vizyona giriyor.”

Homeros’un antik yunan destanı, Ithaca kralı olan Odysseyus’u ve onun Torya Savaşı’nın ardından eve dönüş yolculuğunu konu ediniyor. Bu serüvende; kahramanlık, sadakat, kurnazlık gibi temalar ele alınırken Odysseyus’un birçok farklı şeyle karşılaştığını görüyoruz.

Christopher Nolan’ı ilk kez bir dönem filmiyle görmeyeceğiz. Oppenheimer bunun en yakın örneğiydi. 2006’da çıkan Presitge de çok sevilen bir yapımdı. O yüzden The Odyysey’in de aynı oranda başarılı olacağını tahmin etmek yanlış olmaz. Yine görse şölen yaşayacağımız bir yapımla karşılaşmamız çok olası.

Filmin kadrosu yıldızlar geçidi

The Odyssey’in kadrosunun bir kısmı daha önceden belli olmuştu. Bu filmde de önceki Nolan filmleri gibi birbirinden ünlü isimlerle karşılaşacağız. Öyle ki filmde; Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o gibi başarılı isimler rol alacak.