Şu sıralar Oppenheimer ile gündemde olan Christopher Nolan, bilgisayar efekti karşıtı olmasıyla sık sık gündeme gelse de aslında başka teknolojilere karşı da mesafeli.

Buna "teknoloji karşıtı" demek doğru olmaz aslında, yalnızca bazı teknolojileri kendisi için uygun bulmuyor.

Akıllı telefon kullanmadığı gibi e-posta da kullanmıyor hatta bilgisayarını internete bile bağlamıyor. Yani Nolan'ın işleri eski usul yapma tutkusu, sinemanın da ötesine geçiyor.

Evet, Nolan 53 yaşında ancak akıllı telefon kullanmadığı için ona "boomer" demek elbette doğru olmayacaktır.

Nedenini biliyorsunuz, dahi bir yönetmenden bahsediyoruz. Hem sinema teknolojisi, CGI'dan ibaret değil; ayrıca Nolan'ın CGI dışında kullanmadığı bir teknoloji neredeyse yok. Özellikle de IMAX kameralar konusunda adeta bir geek.

Akıllı telefon kullanmayı tercih etmediğini ilk kez 2012 yılında öğrenmiştik, geçenlerde bir soru üzerine bu alışkanlığını devam ettirdiğini belirtti.

Nedeni ise dikkatinin dağılmasını önlemek.

"Bence teknoloji ve sağlayabilecekleri inanılmaz" diyerek aslında akıllı telefon karşıtı olmadığını, sadece kendisinin üretkenliğini azaltmamak için böyle bir tercihte bulunduğunu belirtiyor.

Bu sayede senaryoları üzerine düşünürken daha yaratıcı olabiliyormuş. Görünen o ki bu tercihi çok iyi işliyor, keza yaratıcılık konusunda nirvanaya ulaşmış durumda.

"Eğer kendi senaryolarımı yazıyorsam, bütün gün akıllı telefon başında olmak benim için çok faydalı olmaz. 1997'de Los Angeles'a taşındığımda kimsenin cep telefonu yoktu ve ben de akıllı telefon furyasına kapılmadım" diyen Nolan, 2020'de zaman zaman bir kapaklı telefon kullandığını söyledi.

Nolan ayrıca e-postadan da kaçınıyor.

Mesela Oppenheimer'ın Cillian Murphy ve Robert Downey Jr. gibi yıldızlarına senaryoları elden teslim etmiş. Tabii bu tercihinde mahremiyet faktörü de var, herhangi bir sızdırma tehlikesine karşı kendini garantiye alıyor.

E-posta konusunda "İnsanlarla bu şekilde iletişim kurmak hiçbir zaman ilgimi çekmedi. İnsanları sadece sabit hattan arıyorum." diyor.

Bilgisayarı internete bile bağlı değil. Bunun sebebinin, yine dikkat dağınıklığını önlemek için olduğunu söylese de kim bilir belki de mahremiyet konusunda epey hassastır.

Nolan, 2002 yapımı "Insomnia" hariç tüm filmlerini kendisi yazdı.

Kariyerine bakılırsa akıllı telefon ve e-posta konusunda doğru bir karar aldığı söylenebilir. Her dahi biraz sıra dışıdır ne de olsa.