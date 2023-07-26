Oppenheimer Yaşasaydı Onun Bile Kafasını Kurcalayacak Bu Genel Kültür Testinde Kaçta Kaç Yaparsın?

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Hangi alan olduğu fark etmeksizin tüm soruları çözerim diyenler burada mı? Sizler için hazırladığımız bu genel kültür testindeki soruları olabildiğince geniş bir yelpazeye genişlettik.

Öğrenci olduğumuz zamanlarda bazı derslerde soru çözmek zaman zaman sıkıcı gelebilir, ancak özellikle genel kültür konularında kendimizi test etmek her daim keyif vericidir.

Ülkemiz ve dünyanın çeşitli yerlerinden, hatta evrenin uçsuz bucaksız köşelerinden sorularla kendinizi sınama fırsatı bulabilirsiniz. Hadi o zaman teste geçelim.

Mobil uygulamamızda teknik bir sorun nedeniyle cevaplar görünmemektedir. Tarayıcı üzerinden çözmenizi öneririz.

1) Yazıyı icat eden uygarlık hangisidir?

A) Babil

B) Sümerler

C) Fenikeliler

D) Antik Mısır

Cevap için tıkla!

2) Dünyanın en büyük adası neresidir?

A) Borneo

B) Yeni Gine

C) Grönland

D) Madagaskar

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3) Avrupa Birliği'nin başkenti olarak bilinen şehir neresidir?

A) Brüksel

B) Vatikan

C) Berlin

D) Viyana

Cevap için tıkla!

4) Kill Bill, Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri), Pulp Fiction (Ucuz Roman) gibi kült filmlerin yönetmeni kimdir?

A) James Cameron

B) Christopher Nolan

C) Quentin Tarantino

D) Martin Scorsese

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5) 12 yaşındayken profesyonel bir jeolog sanılıp konferans vermesi için davet edilen bilim insanı kimdir?

A) Albert Einstein

B) Robert Oppenheimer

C) Celal Şengör

D) Stephen Hawking

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6) 2015 yılının ilk 6 ayında Türkiye'de net asgari ücret ne kadardı?

Para

A) 576 TL

B) 846 TL

C) 949,07 TL

D) 2.020 TL

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7) Tiyatroda "kendi kendine konuşma" olarak bilinen tiyatro teriminin adı nedir?

A) Pandomim

B) Monolog

C) Piyes

D) Tirat

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8) Oğuz Kağan Destanı'ndaki Oğuz Kağan ile aynı kişi olduğu düşünülen hükümdarın ismi nedir?

Oğuz Kağan

A) Teoman

B) Metehan

C) Cengiz Han

D) Kara Han

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9) Aşağıdakilerden hangisi sadece Türkiye sınırlarının içerisinde başlayıp sonlanan bir nehirdir? 

A) Fırat Nehri

B) Kızılırmak Nehri

C) Dicle Nehri

D) Meriç Nehri

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10) Bakalım bu efsane sahnenin hangi film ve diziden olduğunu hatırlıyor musun? 

A) Gladyatör

B) Spartaküs

C) Roma

D) Asteriks ve Oburix

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11) Aşağıdaki oyunculardan hangisi hala oscar ödülü alamamıştır?

A) Casey Affleck

B) Joaquin Phoenix

C) Scarlett Johansson

D) Jennifer Lawrence

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12) Aşağıdakilerden hangisi Leonardo Da Vinci'nin ünlü eserlerinden biri değildir?

A) Mona Lisa

B) Son Akşam Yemeği

C) Davut

D) Vitruvius Adamı

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13) Aşağıdakilerden hangisi Nobel Ödülleri'nin verildiği kategorilerden biri değildir?

A) Fizik

B) Matematik

C) Kimya

D) Barış

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14) Aşağıdaki yazarlardan hangisi "1984" adlı eserin yazarıdır?

A) Fyodor Dostoyevski

B) George Orwell

C) J. D. Salinger

D) Mark Twain

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15) Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti neresidir?

A) New York

B) Los Angeles

C) Washington, D.C.

D) Chicago

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