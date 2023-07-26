Öğrenci olduğumuz zamanlarda bazı derslerde soru çözmek zaman zaman sıkıcı gelebilir, ancak özellikle genel kültür konularında kendimizi test etmek her daim keyif vericidir.
Ülkemiz ve dünyanın çeşitli yerlerinden, hatta evrenin uçsuz bucaksız köşelerinden sorularla kendinizi sınama fırsatı bulabilirsiniz. Hadi o zaman teste geçelim.
1) Yazıyı icat eden uygarlık hangisidir?
A) Babil
B) Sümerler
C) Fenikeliler
D) Antik Mısır
2) Dünyanın en büyük adası neresidir?
A) Borneo
B) Yeni Gine
C) Grönland
D) Madagaskar
3) Avrupa Birliği'nin başkenti olarak bilinen şehir neresidir?
A) Brüksel
B) Vatikan
C) Berlin
D) Viyana
4) Kill Bill, Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri), Pulp Fiction (Ucuz Roman) gibi kült filmlerin yönetmeni kimdir?
A) James Cameron
B) Christopher Nolan
C) Quentin Tarantino
D) Martin Scorsese
5) 12 yaşındayken profesyonel bir jeolog sanılıp konferans vermesi için davet edilen bilim insanı kimdir?
A) Albert Einstein
B) Robert Oppenheimer
C) Celal Şengör
D) Stephen Hawking
6) 2015 yılının ilk 6 ayında Türkiye'de net asgari ücret ne kadardı?
A) 576 TL
B) 846 TL
C) 949,07 TL
D) 2.020 TL
7) Tiyatroda "kendi kendine konuşma" olarak bilinen tiyatro teriminin adı nedir?
A) Pandomim
B) Monolog
C) Piyes
D) Tirat
8) Oğuz Kağan Destanı'ndaki Oğuz Kağan ile aynı kişi olduğu düşünülen hükümdarın ismi nedir?
A) Teoman
B) Metehan
C) Cengiz Han
D) Kara Han
9) Aşağıdakilerden hangisi sadece Türkiye sınırlarının içerisinde başlayıp sonlanan bir nehirdir?
A) Fırat Nehri
B) Kızılırmak Nehri
C) Dicle Nehri
D) Meriç Nehri
10) Bakalım bu efsane sahnenin hangi film ve diziden olduğunu hatırlıyor musun?
A) Gladyatör
B) Spartaküs
C) Roma
D) Asteriks ve Oburix
11) Aşağıdaki oyunculardan hangisi hala oscar ödülü alamamıştır?
A) Casey Affleck
B) Joaquin Phoenix
C) Scarlett Johansson
D) Jennifer Lawrence
12) Aşağıdakilerden hangisi Leonardo Da Vinci'nin ünlü eserlerinden biri değildir?
A) Mona Lisa
B) Son Akşam Yemeği
C) Davut
D) Vitruvius Adamı
13) Aşağıdakilerden hangisi Nobel Ödülleri'nin verildiği kategorilerden biri değildir?
A) Fizik
B) Matematik
C) Kimya
D) Barış
14) Aşağıdaki yazarlardan hangisi "1984" adlı eserin yazarıdır?
A) Fyodor Dostoyevski
B) George Orwell
C) J. D. Salinger
D) Mark Twain
15) Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti neresidir?
A) New York
B) Los Angeles
C) Washington, D.C.
D) Chicago