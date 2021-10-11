Tenet, Batman Kara Şövalye ve Prestij gibi filmlerle adını sinema sektörüne altın harflerle yazdırmayı başaran Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son açıklanan bilgilere göre filmin başrolünde Peaky Blinder dizisinin yıldızı Cillian Murphy yer alacak.

Christopher Nolan, bildiğiniz üzere dünyanın en başarılı yönetmenleri arasında görülüyor. Bugüne kadar yaptığı filmlerle adından söz ettirmeyi başaran ünlü yönetmenin yeni filmine dair ilk haberler geçtiğimiz haftalarda gelmeye başlamış, yeni filmin konusunun İkinci Dünya Savaşı'nda nükleer atom bombalarının geliştirilmesine katkı sağlayan ünlü fizikçi Oppenheimer'ın hayatı olacağı açıklanmıştı.

Merakla beklenen yeni filme dair detaylar gelmeye devam ediyor ve Christopher Nolan, bir hayli uzun süren karar aşamasından sonra filmin başrolünün Peaky Blinders dizisinde Thomas Shelby rolüyle karşımıza çıkan Cillian Murphy olacağını açıkladı.

Film 2023'te vizyona girecek

Oppenheimer, İkinci Dünya Savaşı döneminde atom bombasının keşif sürecini anlatacak ve o zamanlarda yaşanan tüm olaylarda aslında büyük bir parmağı olan ve "ilk nükleer bombanın babası" olarak nitelendirilen Robert Oppenheimer'ın yaptığı şeyleri konu alacak. 100 gün boyunca vizyonda kalacak filmin vizyon tarihi ise 21 Temmuz 2023.

Cillian Murphy, daha önce Inception, Dunkirk ve Batman gibi yapımlarda Christopher Nolan ile birlikte çalışmıştı. Daha önce rol aldığı yapımlarda oyunculuk yeteneklerinin üst seviyelerde olduğunu kanıtlayan Murphy'nin Oppenheimer'da nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.