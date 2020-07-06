Chrome 86'nin deneysel özelliklerinden birinde yapılan bir test, tarayıcının yeni sürümüyle 2 saate kadar daha uzun batarya süresi sunabileceğini gösteriyor. Yine de söz konusu özelliğin yayınlanacağı kesin değil.

Google Chrome, dünyanın en popüler internet tarayıcısı olmasına rağmen özellikle çoklu sekme kullanımında tam bir RAM ve batarya canavarı olarak biliniyor. Dizüstü bilgisayar kullanıcıları, Chrome’da çok fazla sekme açtıklarında hem performans sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar ve hem de kullanım süreleri önemli ölçüde azalıyor.

Chrome 86 sürümünün getireceği özellikler hakkında inceleme yapan WindowsClub, tarayıcının yeni sürümünde deneysel bir özellik yer aldığını fark etti. Söz konusu özellik, arka planda çalışan Chrome sekmelerinde JavaScript zamanlayıcılarını ve izleyicilerini kapatarak önemli bir miktarda şarj tasarrufu sağlıyor.

Chrome, video izlemede 36 dakika kadar daha uzun şarj ömrü sunacak

36 arka plan sekmesi ve bir ‘boş’ ön plan sekmesi bulunan Chrome penceresiyle yapılan ilk testte iki saate kadar pil tasarrufu sağlandı. Çoğumuzun hiçbir zaman 36 arka plan sekmesi açmadığımızı düşünürsek bu test pek de etkileyici gelmeyebilir.

YouTube’da sürekli olarak video oynatılan başka bir testte ise 36 dakika kadar kullanım süresi artışı tespit edildi. Dizüstü bilgisayarların saatlerle ölçülen şarj ömrünü düşündüğümüzde 36 dakikalık farkın devrimsel olmasa da fayda sağlayabileceği söylenebilir.

Buradaki asıl dikkat edilmesi gereken nokta, bunun yalnızca deneysel bir özellik olması. Yani Google, söz konusu özelliği Chrome 86’nın kararlı sürümü için de yayınlayabileceği gibi özelliği tamamen iptal edebilir ya da sonraki Chrome sürümlerine erteleyebilir.