Chrome'un iPhone Uygulamasına Gemini Geldi (Safari'yi Bırakma Sebebi)

Google, Gemini'ın yerleşik olarak geldiği Chrome uygulamasını iOS'te sunmaya başladı. Kullanıcılar, Gemini'ı Chrome üzerinden kullanabilecek.

Google, sunduğu Gemini yapay zekâ modelleriyle bu konuda en önde gelen firmalardan biriydi. Öyle ki Gemini’ın dünya çapında çok sayıda insanın kullandığı Google hizmetlerine de entegre edildiğini görüyorduk. En popüler tarayıcı konumunda bulunan Chrome da bunlardan biriydi.

Eylülde Chrome’un iOS sürümüyle ilgili bir duyuru yapılmıştı. Teknoloji devi, iOS’teki Chrome’un yerleşik Gemini desteğiyle geleceğini ifade etmişti. Beklenen gün nihayet geldi. Gemini’lı Chrome, iPhone kullanıcılarına sunulmaya başladı.

Gemini, Chrome’un iOS uygulamasından kullanılabilecek

Yeni sürümü indiren iOS kullanıcıları, adres çubuğunun sol tarafında, eskiden Google Lens’in yer aldığı bölgede Gemini logosunun yer almaya başladığını görecek. Aynı zamanda sayfa araçları penceresinde de Lens ile arama ve Gemini’a sorma olarak ayrılan 2 farklı seçenek görmeye başlayacak.

Bu kısayollar yoluyla kullanıcılar, Chrome’un iOS sürümü üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde Gemini’a erişim sağlayabilecek, internette gezinme deneyimlerini yapay zekâyla zenginleştirebilecek. Öte yandan sayfalardan özet alma, konular hakkında sorular sorma, karmaşık konuları basitçe açıklama gibi yapay zekâ özellikleri de sunuluyor.

Yeni Chrome, şimdilik sadece İngilizce dilinde ve ABD’deki iOS kullanıcılarına sunulmaya başladı. Kademeli olarak sunulduğunu belirtelim. Türkiye gibi diğer ülkelere gelmesi biraz zaman bulabilir. Diğer dillere desteğin ne zaman geleceği konusunda da bir bilgi yok.