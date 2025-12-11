Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Chrome'un iPhone Uygulamasına Gemini Geldi (Safari'yi Bırakma Sebebi)

Google, Gemini'ın yerleşik olarak geldiği Chrome uygulamasını iOS'te sunmaya başladı. Kullanıcılar, Gemini'ı Chrome üzerinden kullanabilecek.

Chrome'un iPhone Uygulamasına Gemini Geldi (Safari'yi Bırakma Sebebi)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, sunduğu Gemini yapay zekâ modelleriyle bu konuda en önde gelen firmalardan biriydi. Öyle ki Gemini’ın dünya çapında çok sayıda insanın kullandığı Google hizmetlerine de entegre edildiğini görüyorduk. En popüler tarayıcı konumunda bulunan Chrome da bunlardan biriydi.

Eylülde Chrome’un iOS sürümüyle ilgili bir duyuru yapılmıştı. Teknoloji devi, iOS’teki Chrome’un yerleşik Gemini desteğiyle geleceğini ifade etmişti. Beklenen gün nihayet geldi. Gemini’lı Chrome, iPhone kullanıcılarına sunulmaya başladı.

Gemini, Chrome’un iOS uygulamasından kullanılabilecek

Ekran Resmi 2025-12-11 10.54.31

Yeni sürümü indiren iOS kullanıcıları, adres çubuğunun sol tarafında, eskiden Google Lens’in yer aldığı bölgede Gemini logosunun yer almaya başladığını görecek. Aynı zamanda sayfa araçları penceresinde de Lens ile arama ve Gemini’a sorma olarak ayrılan 2 farklı seçenek görmeye başlayacak.

Bu kısayollar yoluyla kullanıcılar, Chrome’un iOS sürümü üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde Gemini’a erişim sağlayabilecek, internette gezinme deneyimlerini yapay zekâyla zenginleştirebilecek. Öte yandan sayfalardan özet alma, konular hakkında sorular sorma, karmaşık konuları basitçe açıklama gibi yapay zekâ özellikleri de sunuluyor.

Ekran Resmi 2025-12-11 10.54.37

Yeni Chrome, şimdilik sadece İngilizce dilinde ve ABD’deki iOS kullanıcılarına sunulmaya başladı. Kademeli olarak sunulduğunu belirtelim. Türkiye gibi diğer ülkelere gelmesi biraz zaman bulabilir. Diğer dillere desteğin ne zaman geleceği konusunda da bir bilgi yok.

Google Haritalar'a Çok Kullanışlı Özellik Geldi: Aracınızı Park Ettiğiniz Yeri Otomatik Kaydedecek Google Haritalar'a Çok Kullanışlı Özellik Geldi: Aracınızı Park Ettiğiniz Yeri Otomatik Kaydedecek
iPhone Chrome iOS Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim