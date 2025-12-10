Tümü Webekno
Google Haritalar'a Çok Kullanışlı Özellik Geldi: Aracınızı Park Ettiğiniz Yeri Otomatik Kaydedecek

Google Haritalar'ın iOS sürümüne çok kullanışlı bir özellik eklendi. Artık uygulama, aracınızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak algılayıp kendi kendine kaydedecek. Harita üzerinden aracınızı özel bir emojiyle görebileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan navigasyon uygulaması Google Haritalar’a kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özellikler ekleniyordu. Bu özelliklerden biri de aracınızı park ettiğiniz yeri gösteren işlevdi. Şimdi ise bu özellikle ilgili kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Bir iPhone sahibiyseniz aracınızı park ettiğiniz yer, artık Google Haritalar tarafından otomatik olarak tespit edilip kaydedilecek. Bu sayede de arabanızı kolayca bulabileceksiniz. Ayrıca kaydedilen yerde aracınızı gösteren özel bir ikon da göreceksiniz.

Bir araba emojisiyle aracınızın yerini görebileceksiniz

Yeni özelliğin nasıl çalıştığını yukarıdaki ekran görüntülerinden görebilirsiniz. Google Haritalar’da park yerini kaydetme özelliği yeni bir şey değil. Yıllardır var. Yeni olan şey, bunun otomatik olarak yapılması ve eklenen ikonlar. Yani artık sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan Google Haritalar otomatik olarak park yapıldığını anlıyor ve bunu kaydediyor. Aracınızı da özel bir emojiyle harita üzerinden size gösteriyor.

Aracınızın park yerini içeren otomatik kayıt, siz kaldırmadığınız veya aracı sürmeye başlamadığınız sürece** 48 saat boyunca uygulamada** kayıtlı olarak kalacak. Yani 2 güne kadar aracın yerini görebileceksiniz. Maalesef bu özellik şimdilik sadece iOS’te var. Android’de hâlâ park yerini manuel olarak kaydetmeniz gerekiyor, otomatik yapılmıyor. iOS’te ise kısa bir süredir var ve artık varsayılan olarak herkeste etkin. Özelliğin yaklaşık 1 aydır kademeli olarak kullanıcılara sunulduğu da gelen bilgiler arasında.

