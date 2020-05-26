Karanlık modu gittikçe daha da genel bir çerçevede kullanmaya başlayan Google, şimdi de Chrome'un mobil sürümündeki Google Arama sayfasına karanlık mod getiriyor. Söz konusu karanlık mod şu anda Chrome Canary'de test ediliyor.

Google, Android 10’da sistem genelinde sağladığı karanlık modu uygulamalarına ve web sayfalarına da yaymak için çalışmalarına devam ediyor. Birçok Google uygulamasına gelen karanlık mod, şimdide Chrome'un mobil uygulamasındaki Google Arama sayfalarına geliyor.

Ortaya çıkan yeni ekran görüntüleri, Google’ın mobil cihazlarda kullanılan Chrome Canary’deki Google Arama sayfalarında karanlık modu test ettiğini gösteriyor. Chrome’de bulunan ‘flags’ özelliğiyle çalışan karanlık mod şu anda sadece Chrome Canary’nin Android uygulamasında çalışıyor.

Aslen geliştiriciler için yayınlanan Chrome Canary’de bulunan karanlık modu etkinleştirmek için yukarıdaki görselde görüldüğü gibi tarayıcı çubuğuna ‘chrome://flags' yazıp ilgili sayfaya giderek flags özelliklerine ulaşmanız gerekiyor. Flags özellikleri altında bulunan ‘Android’de koyulaştırılmış arama sayfalarını göster’ seçeneğini etkinleştirdiğinizde Google Arama’yı karanlık modda kullanabilirsiniz.

Chrome Canary’deki karanlık mod hala stabil değil. Karanlık modlu Google Arama’da göze çarpan ilk sorun Google hesabının tersine çevrilen avatarının renkleri oluyor. Diğer simgeler ise olması gereken renklerde kalmaya devam ediyor.

Chrome'un normal mod ve karanlık modu böyle görünecek