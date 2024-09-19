Chrome'un yeni güncellemesi, PIN koruma ile şifrelerin tüm cihazlarda güvenli şekilde senkronize edilmesini sağlıyor.

Google, Chrome tarayıcısında önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Bu yenilikle birlikte, şifreler Windows, macOS, Linux ve Android cihazlarda Google Şifre Yöneticisi aracılığıyla güvenli bir şekilde kaydedilip senkronize edilebiliyor. iOS desteğinin de kısa süre içinde sunulması bekleniyor.

Bu yenilikle birlikte şifrelerin farklı cihazlar arasında daha tutarlı bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Önceki sistemde macOS’ta şifrelerin kullanılabilmesi için Chrome ve Mac arasında özel bir işlem gerekiyordu. Artık bu süreç tamamen otomatik hale geldi ve kullanıcı deneyimini daha da geliştirdi diyebiliriz.

Google'dan pin koruma ile daha güvenli şifre senkronizasyonu

Google ayrıca yeni bir güvenlik özelliği olan PIN korumasını da tanıttı. Kullanıcılar, yeni bir şifre oluştururken bir PIN belirleyecek ve bu PIN diğer cihazlarda şifreye erişim için kimlik doğrulama amacıyla kullanılacak.

Yeni gelen bu özellik Android cihazlarındaki şifrelerin QR kodu tarama gerektirmeden senkronize edilmesini mümkün kılacak ve bu sayede yetkisiz erişimleri engelleyecek. Şifrelerin korunmasını artıran bu yenilik, kullanıcıların güvenliğini bir adım daha ileriye taşıyor.